Unde se recuperează Simona Halep după accidentare. Destinația surpriză aleasă de româncă FOTO

Unde se recuperează Simona Halep după accidentare. Fostul lider mondial a avut ghinionul de a suferit o ruptură musculară la coapsa stângă. Românca a fost nevoită să nu mai joace în turneul de la Miami, după ce problemele apăruseră încă din semifinala de la Indian Wells, pierdută în fața polonezei Iga Swiatek.

Simona Halep a anunțat că are nevoie de o pauză de trei săptămâni și că va rata și turneul de la Charleston, dar și partida din Fed Cup contra Poloniei.

„Corpul meu are nevoie de timp pentru a se recupera și voi lua o pauză de trei săptămâni. Asta înseamnă că nu voi participa la Miami, Charleston și Fed Cup (n.r. – Billie Jean King Cup). În timp ce mă simt extrem de dezamăgită să împărtășesc aceste vești, sunt încrezătoare în urma unui început de an grozav și rămân motivată să fac tot posibilul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură”, a scris Halep pe conturile de pe rețelele sociale.

Simona Halep s-a antrenat pentru câteva zile, înainte de turneele din America, la Academia Mouratoglou din Franța. De acolo și-a găsit și noul antrenor, Morgan Bourbon (29 de ani). Românca a fost încântată de condițiile și atmosfera găsite în complexul deținut de antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou.

„Am fost la Academia Mouratoglou înainte să vin aici, am un antrenor și un sparring partener cu mine. Darren m-a împins să merg acolo, îl respectă mult pe Patrick Mouratoglou și mi-a zis că ar fi cea mai bună alegere cu mine. A fost o săptămână grozavă. Atmosfera e foarte plăcută. Am luat de acolo ce aveam nevoie. În plus, era și aproape de acasă”, declara Halep îniante de plecarea la turneele din SUA, conform gsp.ro.