Unde se duc la toaletă concurenții Survivor România 2022. Robert Niță le-a văzut pe Andreea Tonciu și Otilia în plină acțiune

Fanii misiunii Survivor România vor să afle cât mai multe detalii din culise. Aceștia știu că în mare parte concurenții sunt filmați, dar pe TV ajung câteva părți din zilele lor petrecute în Republica Dominicană. Unde își făceau nevoile cei care au acceptat provocarea dură de la Pro TV? Robert Niță a povestit totul cu lux de amănunte. Andreea Tonciu a recunoscut și ea ce s-a întâmplat pe insulă.

Robert Niță și Andreea Tonciu au revenit în țară după eliminarea furtunoasă de care au avut parte, iar acum și-au dat întâlnire în emisiunea ‘La Măruță’. Cei doi păreau că vor ajunge să aibă o relație frumoasă de prietenie, dar lucrurile s-au stricat pe parcurs.

Fosta asistentă de TV susține că fostul fotbalist a trădat-o și că a vorbit-o de rău tocmai în fața colegilor cu care nu s-a înțeles în Republica Dominicană. În timpul acesta, Faimosul mărturisește că ea nu a înțeles bine remarca făcută de el după în urma unui testimonial oferit de brunetă.

Apele pare că s-au calmat, iar în timpul discuției lor din fața lui Cătălin Măruță s-au împăcat și au dat de înțeles că nu își poartă pică. Mai mult decât atât, ei au venit și cu detalii din culisele competiției.

Cei foi foști Faimoși au dat din casă, și-au spus părerile despre legătura pe care o aveau înainte de începerea competiției și au mărturisit cum stau lucrurile acum între ei. Vedetele au reușit încă o dată să îi surprindă pe cei din fața micilor ecrane.

Apoi, când a ieșit, și-a expus părerea. Și eu am plâns la testimonial, ca și Zmărăndescu. Acolo ești puțin mai dereglat, sensibil. Andreea așa a înțeles atunci că am făcut referire la ea. Discuția a fost în restul grupului, pentru că Andreea era cu Otilia.

„Nu ne-am vorbit dinainte, prieteni nu am fost. Ne cunoșteam și ne vorbeam. A existat o simpatie, poate încă există. Au fost niște păreri, m-a sunat și am vorbit mult înainte de competiție. După… cred că au deranjat-o lucruri care s-au întâmplat acolo. Acolo i-am zis ceva și, la momentul respectiv, nu l-a înțeles.

„Îl respect mult pe Robert. M-a deranjat că începuse să fie prieten cu CRBL. Au acuzat-o pe Otilia că e sclava și dădaca mea. Nemaiputând sta acolo, eu plângeam. Și i-am zis că am plâns și el a zis că, dacă nu am plâns, să mă duc înapoi la testimonial. Robert nu m-a făcut pe mine falsă.

Eu am vrut să îl ajut, aveam o cremă unguent și m-am oferit să i-o dau. Nu am zis că nu a avut probleme de sănătate. Rengle a venit și ne-a spus că, în cameră, Robert a vorbit cu soția lui și i-a spus că nu îi place unde a ajuns, că nu vrea să intre pe traseu. Am mari probleme pentru că nu beau apă, analizele arătau că am fost foarte deshidratată. În ziua aceea mi-au venit si problemele femeii și normal că nu am rezistat.

Eu cu Robert nu avem un război, eu nu i-am înțeles atitudinea față de mine. Acum că Radu a ieșit, Laura a rămas singură cu Emil. Deci trebuie să facă ceva să îl scoată pe TJ în față. Robert m-a trădat, oricum nu m-am acomodat acolo. A zis că o să fiu surioara lui și m-a trădat ca pe un cățel”, a spus Andreea Tonciu.