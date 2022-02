Andreea Tonciu, momente dureroase la Survivor. De ce nu își putea abține lacrimile: „Mă puneam să dorm și nu puteam” EXCLUSIV

Andreea Tonciu a surprins pe toată lumea atunci când a acceptat provocarea de a participa la Survivor România. Bruneta și-a dorit ca telespectatorii să vadă o altă latură de-a sa. Totuși, ea nu a fost ferită de momentele dureroase, când se topea de dorul fiicei sale.

Andreea Tonciu, dezvăluiri despre Survivor România

Vedeta nu a petrecut prea mult timp în Republica Dominicană, însă se bucură pentru că a acceptat provocarea. Andreea Tonciu ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru playtech.ro.

Ea a vorbit despre persoanele întâlnite la Survivor, dar și despre cum a reacționat fiica ei când s-a întors acasă.

La Survivor ai spus că toată lumea te acuză că îți editezi pozele. Te-ai bucurat pentru că fanii au putut să vadă o altă latură de-a ta?

Andreea Tonciu: Eu sunt o persoană extrem de asumată, așa că dacă pentru oamenii care mă urmăresc a fost o bucurie că m-am putut vedea și așa, complet naturală, sunt fericită. Nu m-am temut nicio secundă de faptul că aici voi putea fi văzută așa, fără make-up, fără să fiu aranjată, deoarece am știut din start că cei de acasă mă urmăresc pentru omul Andreea, nu doar pentru pozele editate.

De ce ți-a fost cel mai dor?

Andreea Tonciu: Nici măcar nu am de ce să stau pe gânduri. De fiica mea, Rebe. În fiecare zi, oră și clipă!

Te-ai întoarce în Republica Dominicană pentru a participa din nou la Survivor?

Andreea Tonciu: E foarte greu să răspund acum la această întrebare. Survivor este cea mai dificilă provocare pe care am acceptat-o și sunt mândră că am reușit să aduc puncte, să arăt că pot să fac și altceva decât știau cei de acasă. Dar acum abia mi-am revenit, abia am timp din nou pentru familia mea… Dar eu am învățat ceva: niciodată să nu spun niciodată.

Cum au reacționat fiica și soțul tău în momentul în care ai ajuns în România?

Andreea Tonciu: Fiica mea plângea de bucurie, a sărit la mine în brațe, iar soțul meu era la fel de fericit ca și mine să ne revedem. A fost superb. Ce emoție puternică, încă o simt. Și-mi voi aduce aminte de ea o vreme. E o imagine pe care o păstrez în suflet.

Cine crezi că ar trebui să câștige Survivor?

Andreea Tonciu: Mi se pare devreme să vorbim despre un potențial câștigător al concursului. Cred că mai este foarte mult din competiție, probele devin tot mai dificile și dorul e tot mai aprig. Așa că eu vreau să văd cum vor rezista în următoarele săptămâni și abia apoi să mă pronunț.

Ce atitudine crezi că este nepotrivită?

Andreea Tonciu: Într-un astfel de concurs mi se pare total nepotrivit să fii individualist, să nu ții cont de faptul că trăiești alături de alți oameni și că fiecare are nevoi diferite.

Ce părere ai despre vedetele din echipa Faimoșilor? Cu cine o să păstrezi legătură?

Andreea Tonciu: Cred că suntem caractere total diferite, iar asta s-a văzut în faptul că au apărut destul de rapid primele conflicte. Clar, voi ține legătura cu Roxana, alături de care m-ați văzut deja și când am fost să ne ”vitaminizăm” împreună, dar și cu Otilia. Abia aștept să o revăd și până atunci o susțin de aici, de la depărtare. Sper să fie puternică și să facă față cât mai mult presiunii.

Cu cine nu o să păstrezi legătura?

Andreea Tonciu: Eu nu sunt un om rău sau care să țină la supărare. Sper că știți deja asta despre mine. Așa că nu voi ignora pe nimeni, dacă vor dori să comunicăm. Dar asta nu înseamnă că vom fi prieteni.

De ce proiecte o să te ocupi în continuare? Îți dorești să te mai implici în televiziune?

Andreea Tonciu: Momentan am anumite activități personale, care țin de mine și familia mea, așa că încă nu m-am gândit ce proiecte vor urma. Clar o să mă mai vedeți la TV, deoarece aici m-ați cunoscut, de aici au început oamenii să mă placă și să țină la mine, și nu-mi propun să dispar peste noapte.

Care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai făcut la Survivor?

Andreea Tonciu: Cel mai greu? Să rezist atâtea zile și nopți fără să știu dacă fiica mea este bine. Aveam momente când mă puneam să dorm și nu puteam deoarece îi auzeam vocea sau o vedeam în gând și-mi dădeau lacrimile. Evident, pe locul doi ar fi că am învățat să trăiesc cu resurse extrem de limitate.

Te așteptai să ai parte de mici discuții în contradictoriu cu Faimoșii?

Andreea Tonciu: E normal să existe. Întotdeauna, într-un grup cu oameni atât de diferiți apar diferențe de opinii. Așa că nu mă mir că am avut mici discuții. Cu toate acestea, recunosc și că nu mă așteptam să le am cu oameni de acolo pe care-i cunoșteam de mulți ani. Dar asta este viața.