Soția lui CRBL rupe tăcerea după ce Andreea Tonciu l-a făcut praf pe soțul ei: „Adevărul doare uneori”

Soția lui CRBL a rupt tăcerea după ce Andreea Tonciu a făcut acuzații dure la adresa lui CRBL în emisiunea lui Cătălin Măruță, numindu-l „bădăran” și cu „suflet rău”. Elena, soția lui CRBL, i-a dat replica brunetei. Andreea Tonciu l-a descris în termeni foarte duri pe fostul ei coechipier de la Survivor România, fapt care a atras și reacția soției acestuia.

Andreea Tonciu a participat la emisiunea lui Cătălin Măruță, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2022. Ea a făcut dezvăluiri despre ce a trăit în junglă, dar și despre unii dintre membrii echipei sale. Se pare că cel mai tare ar fi supărat-o acolo CRBL, despre care nu a avut deloc cuvinte frumoase.

„CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit. Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat”, a spus Andreea, în emisiunea lui Cătălin Măruță.