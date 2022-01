Unde s-a refugiat Emma Răducanu după Australian Open. Jucătoarea britanică cu origini românești a părăsit încă din turul 2 primul turneu de Grand Slam al anului. Ea a acuzat o rană la palma dreaptă în partida contra muntenegrencei Danka Kovinic, pierdută cu scorul de 4-6, 6-4, 3-6. Emma Răducanu nu s-a întors în Marea Britanie, ci a preferat să meargă într-un loc mai apropiat de originile asiatice ale mamei sale.

Unde s-a refugiat Emma Răducanu după Australian Open. Jucătoarea de 19 ani a debutat în primul ei sezon ca jucătoare profesionistă. Deocamdată, rezultatele au fost dezamăgitoare pentru câștigătoarea de la US Open, care a avut și probleme de sănătate.

Emma Răducanu s-a confruntat și cu Covid-19, la jumătatea lunii decembrie, pe când se afla în Abu Dhabi unde urma să joace într-un turneu demonstrativ. Ea a renunțat și la participarea la Melbourne Summer Set 1, din cauza timpului de pregătire scurt după ieșirea di izolarea impusă de regulile sanitare.

Emma Răducanu a pierdut, apoi, categoric, primul meci al anului, la Sydney, contra Elenei Rybakina, scor 0-6, 1-6. Britanica începuse, totuși cu o victorie, Australian Open. Ea o învinsese pe americanca Sloane Stephend, fostă câștigătoare la US Open, după o partidă terminată cu scorul de 6-0, 2-6, 6-1. Dar, chiar din acea întâlnire, Emma Răducanu a avut probleme cu o bătătură apărută în palma mâinii drepte.

Emma Răducanu a pierdut partida din turul 2, contra muntenegrencei Danka Kovinic, scor 4-6, 6-4, 3-6, după o luptă aprigă. Dar, deși debutase furtunos, conducând cu 3-0 în primul set, Emma Răducanu a avut probleme tot mai mari cu rana din palmă, solicitând inclusiv asistență medicală.

După partidă, Emma Răducanu a declarat chiar că „au fost oameni în echipa mea care probabil nu și-au dorit să joc”. Ea a explicat că rana este chiar într-o cută a palmei și e foarte dureroasă la fiecare impact cu mingea.

„E chiar într-o cută a palmei, e așa de adâncă. Pur și simplu, nu pot apuca racheta. De fiecare dată când lovesc, la orice contact cu mingea, se creează un impact. Dacă lovesc doar un pic în afara centrului rachetei, frecarea se mărește și e foarte dureros.

Mă lupt cu această problemă încă de când am început să joc în Australia, pentru că după 21 de zile fără tenis mâinile mele au devenit foarte moi. Din prima zi am făcut bătături. Aceasta de acum, în mod special, o am de vreo 5 zile și am încercat s-o acopăr la fiecare antrenament. Era foarte dificil s-o mențin uscată, iar după fiecare meci se mai lua câte un strat de piele”, a declarat Emma Răducanu, după meci, potrivit Daily Mail.