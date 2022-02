Unde locuiește, de fapt, Mioara Roman. Clinica de lux cu restaurant și sală de sport

Mioara Roman nu mai locuiește alături de fiica sa cea mică de o bună perioadă. Vedeta trăiește acum într-un loc special care beneficiază de un restaurant de lux și o sală de sport. Oana Roman vine cu detalii despre mama sa și despre lecțiile primite de-a lungul timpului care acum au făcut-o mai puternică decât a fost vreodată. Fosta prezentatoare de TV nu se sfiește să povestească totul pe cât de transparent posibil. Cum se simte cea care i-a dat viață?

Mioara Roman nu trece printr-o perioadă extraordinară pentru că trebuie să țină în frâu problemele de sănătate. Aceasta a fost recent infectată și cu COVID. Fiica ei din mariajul cu Petre Roman susține că a aflat întâmplător, pentru că femeia nu a avut niciun simptom și din fericire s-a simțit foarte bine.

Fosta prezentatoare de TV a mărturisit că cea care i-a dat viață se simte mai bine și că face diverse lucruri pentru care starea sa să se îmbunătățească. Mai exact, aceasta face „masaj, face kinetoterapie, gimnastică, are un program foarte bine pus la punct, are tratament, face un tratament care este adecvat acum, iar pentru asta este acum.”

De asemenea, ea nu duce lipsă nici de activități care să o facă să nu uite de eleganța cu care surprindea pe toată lumea la fiecare apariție. Oana are grijă să meargă la coafor și să o scoată periodic la masă sau la cafea. Vedeta locuiește acum într-o clinică de geriatrie, iar specialiștii de acolo o ajută să își facă toate tratamentele.

„Mama nu a avut niciun simptom, este vaccinată cu trei doze, de asta nici nu i-am zis. Am aflat întâmplător, pentru că îi testează periodic acolo unde este ea, așa am și aflat. Mama este mai ok cu sănătatea, este mai bine acum.

Eu ies cu ea în oraș, merg cu ea la coafor, la manichiură, vine acasă la masă, ea este într-o clinică de geriatrie, dar sunt și rezidenți cu probleme mai mari decât ea. Ea este ok. Doar că trebuie ajutată, trebuie să i se facă toate aceste tratamente.”