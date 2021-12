Informații de ultimă oră despre Mioara Roman. A ajuns din nou la spital, în ce stare se află

Clipe dificile pentru Oana Roman. Mama sa Mioara a ajuns, din nou, de urgență la spital, după ce a acuzat anumite probleme de sănătate. Fosta soție a lui Petre Roman a fost transportată la o unitate medicală din Capitală, în dimineața zilei de sâmbătă, 12 decembrie. Fanii Oanei Roman sunt îngrijorați de starea mamei vedetei. Ce a pățit, de fapt, femeia.

Oana Roman a trecut printr-o mare sperietură. Mioara, mama sa și a designerului Catinca Roman, a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după ce are noi probleme de sănătate.

Pentru că Mioara Roman suferă de Parkinson și alte afecțiuni medicale, fiica fostului premier al României își duce mama la controale medicale regulate, pentru a se asigura că totul este în ordine.

Partenera lui Marius Elisei le-a mărturisit prietenilor săi virtuali de pe Instagram că trebuiau, inițial, să meargă luni, 13 decembrie, pentru a face o serie de analize.

Revenind cu detalii privind starea de sănătate a Mioarei Roman, influencerița a mărturisit că a observat că picioarele femeii se umflaseră foarte tare, motiv pentru care a grăbit vizita la doctor.

„Din păcate, în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunit! Doamne ajută.

Am ajuns la spital, la camera de gardă(…) Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi.

Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare.”, a anunțat Oana Roman pe conturile sale de pe rețelele de socializare.