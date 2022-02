Cum arată Mioara Roman, după problemele de sănătate pe care le-a avut

Mioara Roman s-a confruntat în ultimii ani cu probleme de sănătate. Fosta soție a lui Petre Roman are nevoie de asistență medicală în permanență și acum se află inernată într-o clinică privată, unde medicii îi fac diverse proceduri și tratamente. Oana Roman este cea care are grijă de mama ei și ține legătura în permanență cu medicii, care o țin la curent cu starea femeii.

Mama Oanei Roman se luptă cu afecțiuni grave. Cele două discută mereu și vedeta își vizitează mama la clinica în care este internată. Vedeta a fost surprinsă în timp ce a mers la azilul în care mama ei este internată. Cele două au stat de vorbă în mașină, la căldură, iar ulterior au mers înăuntru în clinică.

Oana și-a ajutat mama să meargă până în clădire, iar Mioara Roman era vizibil slăbită din cauza problemelor medicale, dar și a vârstei. Cu toate acestea, ea nu renunță la ținutele elegantele și a apărut îmbrăcată într-un palton și cu o ținută impecabilă.

Oana Roman a vorbit despre cât de greu i-a fost să nu își vadă mama timp de o săptămână, când aceasta s-a infectat cu covid-19. Din fericire, ea a făcut o formă ușoară, fără simptome.

A fost 100% asimptomatică. De abia astăzi i-am spus că a avut. A fost greu pentru că nu am putut să merg la ea”, a spus Oana Roman pe Instagram.

”A avut și ea COVID. Nu am putut să o văd 7 zile. Dar vestea bună e că nu a avut absolut nici un simptom și nici nu i-am spus ca să nu se panicheze.

Vedeta a trecut prin mai multe clipe dificile, atunci când starea mamei sale se înrăutățise, însă medicii au asigurat-o că fac tot ce pot pentru a găsi un tratament adecvat.

„Buna dimineața, bună ziua! Cam așa arătă fața mea după câteva zile în care m-am stresat, m-am gândit și m-am agitat foarte mult pentru a găsi soluții pentru ca mama să fie bine.

De azi dimineață alerg și la policlinică și la spital pentru a lua niște rețete.

Vreau să mulțumesc doctorilor care mă ajută să găsesc soluții și variante pentru mama. La centru i se vor face iarăși mai multe investigații pentru a vedea cum facem ca starea ei să fie mai bună.

În sufletul meu e zbucium, vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Și nu, nu are legătură cu Marius.

Noi suntem bine. Am venit pentru ca Isa să simtă totuși că e vacanța mare, să ne petrecem weekend-ul așa cum i-am promis.

Dar nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin, am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine”, a spus Oana Roman pe Instagram.