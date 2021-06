Simona Halep trece prin clipe minunate! Sportiva a primit un inel superb de logodnă de la iubitul ei, Toni Iuruc, așa că aceștia s-au decis să meargă într-un loc special pentru a sărbători evenimentul. Se pare că aceasta ține extrem de mult la tradiții, surprinzând pe toată lumea.

Simona Halep și Toni Iuruc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au dus relația la un alt nivel și românca a primit inelul de logodnă, semn că este gata să întemeieze o familie cu alesul său. Pentru a se bucura așa cum se cuvine de acest eveniment superb, românca a sărbătorit totul în familie.

Jucătoarea de tenis a plecat alături de logodnicul său în Constanța pentru a sta alături de fratele său, dar și de părinții ei. Bineînțeles, rudele ei se bucură nespus pentru reușita Simonei din viața personală. Chiar dacă nu s-au stabilit încă detalii pentru nuntă, fanii nu își mai încap în piele de bucurie și abia așteaptă să o vadă pe aceasta îmbrăcând rochia de mireasă și pășind spre altar.

Românca este fericită și are parte de clipe frumoase atât în viața profesională, cât și în viața personală. Aceasta a declarat că își mai dorește să petreacă timp pe terenul de tenis și apoi să facă un bebeluș, spre bucuria fanilor. Simona Halep a declarat în nenumărate rânduri că își dorește să aibă parte de o familie mare, așa că acest lucru o să fie posibil alături de omul ce i-a cucerit inima, Toni Iuruc.

„Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Ne gândim, vorbim, dar nu este nimic stabilit momentan legat de nuntă. Îmi doresc copil, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil. Am avut o perioadă de recuperare de 3-4 săptămâni, în care zilnic am făcut 4-5 ore de exerciții și am primit tratament.

Încă mi-este greu, mi-am pierdut ritmul, timing-ul față de minge, dar sunt sigură că în câteva săptămâni o să ajung la un nivel mult mai ridicat. Cel mai frumos și mai plăcut sentiment e că nu am dureri, mă simt foarte bine și în ultimele 5 zile am putut juca în fiecare zi tenis la intensitate maximă.”, a declarat Simona Halep.