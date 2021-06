Când face Simona Halep primul copil cu Toni Iuruc. Anunțul de ultimă oră surprinde pe toată lumea

Fanii celebrei jucătoare de tenis abia așteaptă să o vadă și în rolul de mămică, mai ales că știu că și sportiva își dorește nespus acest lucru. Când și-a propus să devină mamă? Anunțul Simonei Halep care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Când vrea Simona Halep să devină mamă?

Simona Halep a anunțat că s-a logodit cu Toni Iuruc. Sportiva noastră a oferit câteva detalii despre momentul în care și-a jurat iubire cu afaceristul constănțean. Aceasta a fost vizibil emoționată de evenimentul special pe care l-a trăit și mărturisește că poartă cu mândrie inelul primit în dar de la viitorul său soț.

În trecut nu s-a gândit că logodna va fi ceva aparte, dar iată că tocmai clipele în cauză au emoționat-o foarte tare: ”E foarte frumos inelul de logodnă și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa.

Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea.”

„Ne gândim, vorbim, dar…”

Jucătoarea de tenis a menționat că vrea să facă primul copil după ce va mai câștiga un turneu de Grand Slam, iar pentru moment este fericită și consideră că are o viață frumoasă. Constănțeanca a declarat în repetate rânduri faptul că își dorește o familie mare și că vede această posibilitate mai ales de când și-a întâlnit iubirea vieții sale, pe Toni Iuruc.