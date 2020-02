Unde a plecat Daniela Crudu, după externarea din spital. Tatăl brunetei a recunoscut tot

Fosta asistentă TV Daniela Crudu a sunat la 112, duminică dimineață, pentru a reclama faptul că iubitul ei croat o bate. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru loviri, iar bruneta a fost dusă la spital pentru îngrijiri. Vedeta a luat o decizie șocantă după ce a fost agresată.

Duminică dimineață, la ora 5:30, Daniela Crudu a sunat la 112 și a afirmat că este agresată fizic de iubitul ei. În momentul în care oamenii legii s-au deplasat la fața locului, autoritățile au constatat că cele spuse de Daniela erau adevărate. Însă, când i-au adus la cunoștință faptul că poate depune plângere penală împotriva acestuia, vedeta a refuzat, dar a acceptat să fie transportată la spital. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, și continuă cercetările pentru săvârșirea de loviri și alte violențe.

În momentul în care Daniela a ajuns la spital, era însoțită de o prietenă, iar la câteva minute după, și-a făcut apariția și iubitul ei, care era, la rândul lui, însoțit de un prieten. Nervos, bărbatul amenința pe toată lumea din jurul lui. După ce medicii au consultat-o pe fosta asistentă TV, au constatat că are traumatism cranio-facial, piramidă nazală ruptă, entorsă, dar și lovituri în jurul abdomenului. Acum, Daniela a fost externată din spital, și conform surselor s-ar afla în locuința tatălui său. De atlfe bărbatul a și dat câteva informații legate de starea de sănătate a fetei.

”Nu îi este teamă, mai ales că are acel ordin de restricţie. Rămâne la mine pentru că trebuie să se refacă. O să vină şi sora mai târziu. Sunt mulţumit. Am ieşit cu căţeluşul Danielei. Ea se simte bine. Ia unguente, se tratează, a mai luat nişte calmate. Totul este bine. Nu are dureri, ia ce i-a dat medicul. Alifii pentru picioare pentru că a fost desculţă… Dar e bine. E tânără şi se reface rapid. Echimozele de pe faţă aproape i-au trecut… Medicul i-a prescris o reţetă, sora a fost şi le-a luat, ia medicamentele necesare… Eu sunt mulţumit că merge spre bine. Momentan doarme, se odihneşte. A stat până mai târziu, a mai vorbit la telefon…”, a declarat tatăl Danielei.