Unde a lucrat Ovidiu Buta, fost concurent la „America Express”, înainte de a intra în lumea modei: „Are un anumit ritm!” VIDEO EXCLUSIV

Fără doar și poate, Ovidiu Buta este unul dintre cei mai apreciați stiliști internaționali! A lucrat cu Kanye West, Sebastian Stan și cu Tony Ward, reușind să semneze proiecte de modă în Beijing, dar și în Chicago. Nu mulți știu însă, ce a fost înainte de a deveni celebru în lumea modei. Află mai jos unde a lucrat Ovidiu Buta. Interviu EXCLUSIV pentru Playtech Știri.

Ovidiu Buta este recunoscut pentru nenumăratele colaborări, avute cu vedete și cu manechine de peste Ocean. Ovidiu a colaborat cu Kanye West, pentru una dintre colecțiile create de fostul soț al lui Kim Kardashian. Așadar, fără doar și poate, este un stilist de talie internațională.

Totodată, fostul concurent de la America Express recunoaște că visul său nu a fost să devină stilist sau critic de modă, ci scenograf. Zis și făcut! I s-a îndeplinit visul, dar a renunțat, imediat, la el ! Ovidiu ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, motivul pentru care nu a continuat scenografia.

Ovidiu Buta este pasionat de modă de când era doar un copil. A crescut într-un mic oraș, iar, pe atunci, în viziunea sa, oamenii nu aveau un bun gust estetic. Așadar, Ovidiu a devenit din ce în ce mai curios și mai critic când a venit vorba de modă.

Chiar dacă, acum, are o carieră de succes în lumea modei, Ovidiu Buta a avut o altă mare pasiune, teatrul! Și-a dorit cu ardoare să devină scenograf, iar visul i s-a împlinit, realizând câteva piese de teatru la Teatrul Național. La scurt timp însă a renunțat și a ales drumul modei.

„Moda a venit după teatru. Am pornit, în viață, în ideea de a deveni scenograf și, cumva, viața m-a adus aici. A fost visul meu, am lucrat ca scenograf, am avut câteva piese, în Teatrul Național, dar, în timp, am descoperit că teatrul are un anumit ritm, iar moda are un alt ritm. Este bine, ca om, să te așezi într-un loc în care ai ritmul corect. De exemplu, mulți oameni se simt foarte bine în New York, pentru că ritmul lor interior coincide cu cel al orașului, dar mulți se simt dominați de acel oraș, pentru că sunt mult mai lenți ca ritm interior. Eu m-am gândit, la un moment dat, că dacă vreau să îmi fie bine în viață, trebuie să mă așez, undeva, cu același ritm ca al meu”, ne-a mai spus Ovidiu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.