Cine este Ovidiu Buta de la America Express. Gestul neobișnuit pe care îl face în fiecare țară pe care o vizitează

După luni întregi de așteptare, publicul din România poate vedea aventurile prin care au trecut curajoșii care au spus DA unei experiențe de neuitat. Printre concurenții de la America Express se numără și Ovidiu Buta, stilist, autor, prezentator TV. Află care este gestul neobișnuit pe care îl face în fiecare țară pe care o vizitează.

Duminică, 15 ianuarie 2023, Antena 1 a difuzat primul episod America Express. Printre cei care au acceptat provocarea de a participa la unul dintre cele mai dificile reality show-uri produse de televiziunile de la noi din țară se numără și Ovidiu Buta, pe care puțini și l-ar fi putut imagina în ipostaza de concurent într-o competiție de acest gen.

El face echipă cu Joaquin Bonilla, director artistic, de origine mexicană, ceea ce le-ar putea da un avantaj în concurs, în condițiile în care traseul începe în țara natală a acestuia.

„Când te uiți la TV, America Express nu pare un show făcut între două hoteluri. Dar nici nu credeam că va fi între două camionete sau două case care stau să cadă pe noi! Am învățat să trăim, să dormim, să mâncăm, să ne spălăm în camionete! Din trei mașini luate la autostop, două erau camionete”, a spus Ovidiu Buta, potrivit a1.ro .

Dar cine este Ovidiu Buta? Absolvent al Facultății de Teatru și Film, secția Comunicare Audio-Vizuală, se bucură de o carieră impresionantă ca stilist, având ocazia să lucreze cu Kanye West, Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Tony Ward, Sebastian Stan, Lydia Hearst, Jane Seymour și David Gandy.

Românul a avut colaborări și în diferite colecții pentru New York Fashion Week, Berlin Fashion Week, Internațional Exhibition Hanover și Shanghai. Stilistul internațional Ovidiu Buta a semnat proiecte de modă în Beijing, Chicago și multe altele, iar editorialele semnate de el au apărut în publicații precum: Numero, L’Officiel Russia și Germania, Vogue, Vogue Portugal, GQ Italy, GQ Brasil, GQ Mexico, GQ France, GQ România, Elle, Elle Deco, Cosmopolitan, Beau Monde, Harper’s Bazaar Mexico, HB România.

El este autorul și co-autorul a două cărți dedicate modei: „Victima modei”, apărută în 2006, și „Bărbatul și moda”, publicată în 2009.

Meseria l-a dus prin multe colțuri ale lumii. De-a lungul timpului, a creat un ritual, un gest neobișnuit pe care îl face în fiecare țară în care ajunge: se tunde, dezvăluind că cea mai reușită tunsoare de care a avut parte a fost în Japonia.

Invitat în podcastul lui Speak, Ovidiu Buta a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe Doina Levintza.

„În primul an de facultate mi-am dat seama că nu pot să rămân aici. Eram extrem de nefericit şi m-am uitat aşa in jur şi… A fost ziua în care am întâlnit-o pe Doina Levintza. Ea avea un magazin superb în spatele Ateneului Roman.

Ţin minte că m-am dus şi am bătut în geam şi i-am zis: „Bună ziua! Vreau să lucrez cu dumneavoastră!” Şi ea mi-a zis: „Bine! Vino de mâine!” M-am mutat la ea şi am renunțat la facultate. Așa am început să fac meserie alături de un om care ştia meserie.” a precizat Ovidiu Buta în podcastul lui Speak.