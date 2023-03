Unde a fost văzut Victor Ponta alături de fiica sa. Ţinuta aleasă de fostul premier a surprins pe toată lumea. Foto

Victor Ponta s-a liniștit de când a ieșit din politică. Are timp de afaceri, probabil, de făcut sport, de ieșiri cu copiii în oraș. Acum s-a aflat unde a fost văzut Victor Ponta alături de fiica sa. Ţinuta aleasă de fostul premier al României a surprins pe toată lumea.

Victor Ponta, fostul premier al României, dar și fost șef al PSD, a cam terminat cu viața publică de când nu a mai prins loc în parlament cu formațiunea politică pe care o reprezenta, Pro România.

Acum Victor Ponta nu își mai neglijează familia, așa cum probabil se mai întâmpla atunci când era implicat în politică. Din când în când mai este invitat în câte o emisiune TV, însă asta îi ocupă puțin timp. Astfel, de curând, Victor Ponta a fost surprins într-un celebru fast-food din București alături de fiica sa, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă mai era în politica mare.

Victor Ponta este căsătorit din anul 2008 cu Daciana Sârbu, fiica fostului ministru al Agrculturii, Ilie Sârbu. Cuplul are împreună trei copii minunați, dintre care unul adoptat, fiind vorba despre fetița pe nume Maria.

Cu aceasta din urmă, fostul premier al României, a fost surprins de paparazzii Impact.ro la un celebru fast-food din București. Fostul premier a comandat de mâncare, după care s-a așezat la masă.

Binențeles, Victor Ponta nu se afla la costum, așa cum îl știu mulți dintre români, ci era îmbrăcat casual. Purta un tricou și o pereche de blugi, haine din care se poate vedea că viața tihnită fără politică îi priește, acesta având câteva kilograme în plus.

Victor Ponta și soția sa, Daciana Sârbu, au adoptat-o pe Maria în anul 2019, an pandemic. Pe atunci, Maria avea doar șase ani. Invitată în podcastul lui Mihai Morar, Daciana Sârbu a povestit cum a decurs prima întâlnire cu Maria.

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva.

Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, povestea Daciana Sârbu.