Unde a fost Klaus Iohannis în ultimele 14 zile. Patru tragedii și multe greșeli ale unui stat care nu-și mai poate proteja cetățenii SPECIAL

Klaus Iohannis a avut, marți, 29 august, prima apariție publică după două săptămâni în care România a fost lovită de un val de tragedii: 2 Mai, Botoșani, Crevedia și Alba. Și comunicarea pe Facebook a fost mai rară – singurul mesaj al șefului statului, după Ziua Marinei de pe 15 august, a fost în urma exploziei de la Crevedia.

Klaus Iohannis a mers, marți, la Spitalul Clinic de Urgență București pentru a-i vizita pe pompierii răniți în urma exploziei de sâmbătă seara de la Crevedia.

„Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoșani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba.

Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autoritățile, instituțiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime. Întrebarea pe care cred că ne-o punem toți este de ce s-a ajuns până aici? De ce nu s-a prevenit ce a putut fi prevenit?”, a spus Klaus Iohannis, marți.