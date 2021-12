Unde a apărut Alexandru Arșinel după operația pe cord deschis pe care a suferit-o în decembrie

Unde a apărut Alexandru Arșinel după operația pe cord deschis suferită la începutul acestei luni. Marele actor a spus că vrea să își ducă acest rol până la capăt, și anume, acela de a face magie pentru marele public. Actorul a vorbit și despre intervenția suferită și a spus și cum se simte în prezent.

Alexandru Arșinel a venit la spectacolul emoționant care a avut loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București, care a avut loc în memoria artiștilor ce nu mai sunt în viață de aceste sărbători. Marele actor a venit susținut de un baston și a declarat că dorește să își ducă la capăt acest rol de a face magie pentru public.

Amintim că la începutul acestei luni marele actor a suferit operaţie pe cord deschis. El a fost întrebat cum se simte în prezent:

„Nu foarte bine. O operaţie la inimă nu este o bagatelă, dar am promisiunea lor (n.r medicilor) şi a lui Dumnezeu că în câteva săptămâni voi fi bine. (…) Am avut multe momente mai dificile în viaţă, dar am avut pe cineva lângă mine care m-a ajutat.

Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă şi a mă întâlni cu publicul. Am o stare de liniște pentru că în urma unei activități ale mele rămân personalități artistice, în primul rând, de primă mână şi oameni gospodari care ne seamănă nou celor din nordul Moldovei”, a spus Alexandru Arşinel.