Unde a ajuns să locuiască acum Cristina Spătar. Și-a schimbat complet viața după divorțul de Alin Ionescu. EXCLUSIV

Viața Cristinei Spătar este desprinsă parcă dintr-un film. Regina “R&B” a plecat în 2019 din vila luxuasă de pe Lacul Crevedia și de atunci stă cu chirie, asta după ce Alin Ionescu, fostul soț de care a divorțat în 2016 și cu care are doi copii, pe Aida și Albert, i-a cerut să părăsească proprietatea sa.

Unde locuiește acum Cristina Spătar?

Se pare că vremurile bune au apus pentru Cristina Spătar. În urmă cu câțiva ani, pe când era căsătorită cu afaceristul Alin Ionescu, ducea o viață de prințesă lipsită de grija problemelor financiare. Însă, iată că de doi ani viața sa s-a schimbat.

De la lux și opulență, artista a ajuns să își calculeze fiecare bănuț în parte pentru că acum stă în chirie și este nevoită să plătească la final de lună proprietarului o sumă de bani.

Contactată de reporterii playtech.ro regina “R&B“ ne-a mărturisit că recent și-a schimbat locuința unde stătea în chirie cu una mai mare:

“Nu mi-am cumpărat casă, dar m-am mutat într-un apartament mai mare cu patru camere. Mai aproape de oraș, în Băneasca, să pot ajunge mai repede la sală și la studiorile de televiziune”.

Artista a evitat să ne spună cât plătește chirie, dar potrivit unei persoane apropiate acesteia, ea achită, lunar, 400 de euro proprietarului. De precizat este și faptul că vedeta spunea recent că își dorește să își achiziționeze o locuință prin credit, însă îi este destul de greu cu banii pentru avans.

“E adevărat că îmi doresc o casă mare și frumoasă. Fac un credit pe 10 ani, pe firmă. Totul e frumos și bine. O să ne mutăm toată familia. Acum locuim într-un apartament drăguț. Ne facem casă. Nu trebuie să avem unde să face facem grătar și curte pentru copii. Albert vrea să joace fotbal toată ziua”

Cristina Spătar (Sursa: 2019 pentru Viva.ro)

Cristina Spătar, în război cu fostul soț

Îndrăgita cântăreață nu s-a ferit public, atunci când a fost întrebată, să recunoască faptul că nu este într-o relație bună cu afaceristul Alin Ionescu, tatăl celor doi copii pe care îi au împreună.

“Sunt în proces cu pensia alimentară de ceva timp, nu îmi place să vorbesc despre asta. Nu mai vorbesc cu fostul soț, niciodată. Copiii stau la mine, dar merg și la el, din când în când. Am fost la munte de Revelion pentru trei zile.

Copiii au rămas la tatăl lor. Nu e normal să îi separ. Albert are 11 ani, Aida are 8 ani și jumătate. Vorbesc cu tatăl pe mobil. Nu mai avem ce vorbi. Nici cu soacra nu mai am relația aia bună, nu mai vorbim, eu m-am retras. Am o relație frumoasă și elegantă cu cumnații mei însă, fratele lui”, a povestit Cristina Spătar, la Pro TV.

De precizat este și faptul că în urma acestor declarații și nu doar, regina R&B se pare că a devenit foarte rezervată atunci când a venit vorba de tatăl copiilor săi.