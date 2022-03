Un voluntar din Suceava a vrut să cumpere un suc în Ucraina. Ce a pățit când a vrut să plătească achiziția

Un voluntar din Suceava a avut parte de o surpriză uriașă atunci când a vrut să cumpere o băutură răcoritoare în Ucraina. Ce a pățit când a vrut să plătească sucul a fost de-a dreptul incredibil. Ce dialog impresionant a purtat cu amgajatorul magazinului unde a poposit.

O postare a devenit virală pe rețelele sociale, după ce sportivul Gheorghe Ignat a relatat ce a pățit în Ucraina, în momentul în care a pășit într-un magazin, pentru a achiziționa o băutură răcoritoare.

Câțiva voluntari români se întorceau din Ucraina, după ce au descărcat mai multe alimente și haine, când au avut parte de o mare surpriză la întoarcerea în țară. Voluntarii, printre care și sportivul Gheorghe Ignat, s-au oprit în drumul lor către casă, la un magazin din Cernăuți, pentru a cumpăra câteva alimente.

Reacția vânzătorului, când sportivul de performanță a vrut să plătească ce voia să achiziționeze, i-a impresionat pe toți. Gheorghe Ignat a povestit pe Facebook întreaga pățanie.

„Ieri când ne întorceam din Ucraina, după ce am descărcat alimente și medicamente în câteva camioane și busuri care au luat calea Kievului, chiar la ieșire din Cernăuți am oprit pe partea dreaptă pentru a aștepta o mașină a convoiului nostru care s-a rătăcit.

Lângă parcare am zărit un magazin deschis, ciudat pentru că majoritatea sunt închise, am intrat in magazin cu dorința să cumpăr câteva sucuri acidulate bune tare, care nu se găsesc în România, e o băutură carbogazoasă preferată de pruncii noștri.

În magazin rafturile pe jumătate goale, însă în vitrina frigorifică mai erau din acele sucuri pe care le căutam, am luat câteva, am luat și o pungă de chipsuri, ceva fructe, apoi am mers la casa de marcat, zicând către doamna casieriță:

– Vorbiți românește?

– Oleacă…

– E bun, pot plăti cu card sau numai cash? Aveam și ceva grivne cu mine dar voiam să le păstrez.

– Noi nu putem lua bani la voi…

Zic din nou:

– Cu cardul se poate, sau doar bani de hârtie?

– Nu, nu…noi nu putem lua bani la voi.