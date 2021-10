Un tânăr de 29 de ani, din Dolj, a ajuns la spital, după ce a fost tăiat cu un cuțit în zona pieptului. Cum s-a întâmplat tragedia

Un tânăr de 29 de ani a ajuns la spital miercuri seară, după ce a fost tăiat cu un cuțit în zona pieptului, de către un bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate. Totul s-a întâmplat în județul Dolj, localitatea Brădești.

Potrivit polițiștilor, tânărul de 29 de ani se afla la locuința bărbatului de 43 de ani. Pe fondul unor discuții în contradictoriu, acesta ar fi fost înțepat în cele din urmă, cu un obiect tăietor – înțepător, în zona toracelui. Ambii bărbați sunt din aceeași localitate.

„Tânărul de 29 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conştient. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În cursul zilei de astăzi, a fost schimbată încadrarea juridică a faptei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor, cercetările fiind continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu.