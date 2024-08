Un șofer a fugit de Poliție după ce i s-a făcut semn să oprească. A abandonat mașina și a început să alerge

Un șofer a fugit de Poliție, după ce oamenii legii i-ar fi făcut semn să oprească, pentru un control de rutină. Acesta nu a luat în seamă semnalul lor și a evitat să oprească, iar ce a urmat apoi întrece orice imaginație.

Un șofer a abandonat mașina și a fugit

Un șofer aflat în trafic a sfidat complet Poliția. Oamenii legii i-au făcut semn să oprească, însă acesta s-a prefăcut că nu îi observă și și-a văzut de drum, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Pe o stradă din Ștei, tânărul a fost oprit de polițiști. A ignorat semnul acestora, a continuat să meargă cu mașina, apoi a abandonat vehiculul și a început să fugă. Potrivit Biroului de presă al Poliției Bihor, incidentul a avut loc vineri dimineața pe strada Poet Andrei Mureșanu din Ștei.

Polițiștii rutieri au încercat să oprească șoferul unui Volkswagen, dar acesta nu a oprit. Aflat în urmărire, tânărul a abandonat mașina pe aceeași stradă, continuând să fuga pe jos, fiind găsit ulterior pe strada Independenței din aceeași localitate.

Verificările au dezvăluit motivul: tânărul avea permisul suspendat și era sub cercetare într-un dosar, având în vedere că pe 11 septembrie din acest an a fost depistat conducând sub influența drogurilor pe DJ 764/F, la ieșirea din Beiuș.

În ciuda rezultatelor negative la testele cu etilotest și drugtest vineri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Acum este investigat în libertate într-un nou dosar pentru conducerea unui vehicul cu permis suspendat.

Minor drogat, prins la volan

Un alt incident de proporții a avut loc la noi în țară. Un tânăr de doar 17 ani a fost surprins de Poliție la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere, fiind minor. Polițiștii i-au făcut un semnal normal de oprire, dar el și-a continuat drumul.

Citește și: Amenda pe care o riscă şoferul în cazul în care pasagerul nu poartă centură. Legea de care trebuie să afli cât mai repede

În urma urmăririi făcute de polițiști, șoferul a oprit în zona islazului comunal din Schitu Golești. În mașină se aflau patru tineri (două fete și doi băieți), cu vârste între 17 și 24 de ani.

Conducătorul auto, identificat ca un tânăr de 17 ani din Mihăești, a fost descoperit că nu deține permis de conducere. Testarea cu aparatul a indicat posibila prezență a unor substanțe psihoactive. Ulterior, a fost dus la probele de sânge.

Polițiștii au deschis deja o anchetă, pentru a afla mai multe detalii despre cele întâmplate. Între timp, au aflat că masina i-a fost încredințată minorului chiar de către un pasager, care știa situația acestuia și că nu are permis de conducere.

“În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis de conducere și sub influența unor substanțe psihoactive, conform art. 335 alin.1 și 336, alin. 2 din Codul Penal, precum și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaște că nu deține permis de conducere, conform art. 335 alin. 3 din Codul Penal”, transmit reprezentanţii IPJ Argeş.

Cum a încercat un șofer să scape de sancțiuni

Un bărbat din Satu Mare, în vârstă de 22 de ani și angajat ca șofer, conducea un autoturism Skoda pe Drumul Naţional 19F în localitatea Băbășești. Într-un moment dat, un echipaj de poliție de la Secția 3 Poliție Rurală Satu Mare a încercat să-l oprească, efectuând semnalele regulamentare.

Cu toate acestea, șoferul nu a oprit la semnalele poliției și a continuat să se deplaseze, determinând astfel echipajul de poliție să pornească în urmărirea lui.

Te-ar putea interesa și: Șoferii sub 21 de ani din România ar putea să nu mai conducă mașini cu peste 100 de cai putere. Legea care este acum în Senat

Între timp, a pătruns pe o stradă și a făcut o manevră de care oamenii legii s-au prins: iubita lui a coborât din dreapta și a făcut schimb de loc cu el. Motivul: acesta consumase alcool, după ce a fost la o petrecere.

După testarea tânărului, s-a constatat că avea o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a comunicat polițiștilor că participase la o petrecere în localitatea Eteni, unde consumase aproximativ 100 de mililitri de whisky, cu gheață și cola.

El a explicat că, în jurul orei 02:00, prietena lui l-a rugat să o ducă acasă, deoarece se simțea extrem de rău, ajungând chiar să leșine.

Cu toate acestea, a scăpat doar cu un avertisment. Pentru că nu avea o cantitate mare de alcool în aerul respirat și circula într-o zonă retrasă, fără trafic prea mare, nu a fost sancționat aspru.