Un român e cel mai bun instructor Photoshop din lume. Cine e Cristian Barin

Prima poziție pe cuvântul cheie ”Photoshop” pe cea mai mare platformă de cursuri online, este ocupată de Cristian Barin. Compania Udemy este evaluată la 2 miliarde de dolari, are peste 35 de milioane de studenți, 57,000 de instructori și peste 130,000 de cursuri publicate.

Instructorul român este expert în acest mediu ultracompetitiv. El are trei cursuri Photoshop în top 12 la categoria Design, mai mult de 220,000 de studenți i-au cumpărat cursurile în limba engleză, a primit 30,000 de recenzii, majoritatea fiind extrem de pozitive, iar câștigurile acestuia depășesc un milion de dolari, după cum detaliază în cartea sa ”Un Milion din Photoshop”.

Potrivit Antena3.ro, Cristian Barin predă acum și în limba română materialul ”Curs Complet Photoshop: De la Începător la Avansat”. 24 de ore video, 200 de lecții. acces nelimitat și recenzii 100% pozitive.

”Deși majoritatea românilor înțeleg limba engleză fără probleme, anumite lucruri sunt mult mai ușor de urmărit în română. În felul acesta te poți concentra pe conceptele din curs și mai puțin pe traducerea în timp real a celor auzite. În plus, mi se pare un mare avantaj să ai acces direct la un instructor Photoshop de top, oricând, prin e-mail sau live chat”, spune Cristian Barin.

După ce a terminat facultatea de contabilitate el a lucrat ca agent de vânzări pentru a se putea muta din casa părinților. Chiar și pe caniculă, el vindea produse cosmetice în Capitală, câștigând foarte puțin și fiind din ce în ce mai frustrat.

Ulterior, Cristian Barin a descoperit platforma 99designs unde se publicau proiecte web design. Însă, nu se pricepea la programare, dar nu era necesar. Clienții de atunci cereau site-uri desenate în Photoshop. Astfel, a hotărât să învețe singur Photoshop.

”Am lucrat într-un ritm fenomenal și, pe scurt, am câștigat peste $50.000 desenând site-uri în Photoshop pe această platformă, lucru bine documentat într-un interviu pe blogul oficial 99designs.

Desigur că nu am câștigat aceasta sumă peste noapte, ci în aproximativ 2 ani, însă primele rezultate pozitive, anume primii $1240, au venit după doar câteva săptămâni. Am înțeles că mă pot întreține fără probleme dacă folosesc Photoshop într-un mod inteligent. După câțiva ani de freelancing, am înființat o firmă care concepea aplicații Android în aria de personalizare.

Cu o echipă de peste 20 de persoane, majoritatea designeri, am folosit Photoshop ca să facem niște aplicații excelente. Rezultatul? Peste 120 de milioane de descărcări. Photoshop mi-a schimbat viața într-un mod în care nu îmi imaginăm”, a povestit Cristian Barin.