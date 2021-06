Un român a dat lovitura în Europa. Băutura sa e un succes în magazinele mari din 3 țări

O persoană din Cluj a dat lovitura în Germania, cu o băutură care a ajuns pe rafturile marilor rețete de supermarket de acolo. Este vorba despre Paul Peteanu, care intenționează să intre și pe piața din România, însă nu mai devreme de anul 2022.

Astfel, clujeanu Paul Peteanu, în vârstă de 45 de ani, s-a mutat încă de acum aproximativ 25 de ani în Germania, pentru cea care urma să-i devină soție. Avea numai 20 de ani și nu cunoștea deloc limba. Primii pași au fost grei pentru el:

„Am dat la facultate, la Agronomie, la Munchen şi am reuşit să fiu admis. Sigur, asta s-a întâmplat după ce am învăţat limba, pentru că atunci când am ajuns acolo nu ştiam un cuvânt în limba lor. Mi-a fost destul de greu, pentru că aveam două joburi ca să mă pot întreţine, iar între timp trebuia să învăţ pentru examene”, a povestit Peteanu, potrivit adevarul.ro.