Ianis Hagi, dorit de altă echipă din Germania! Cine a mai pus ochii pe fotbalistul român

Fiul lui Gică Hagi este, la momentul acesta, unul dintre cei mai căutați tineri fotbaliști ai lumii. După Sevilla, Lazio și Galatasaray, un alt club de renume din Bundesliga vrea să-l transfere pe internaționalul român de la Rangers. Cine a mai pus ochii pe Ianis Hagi.

Prințul Ianis se bucură de toată atenția celor mai importante cluburi de fotbal din lume. După Sevilla și Lazio, se pare că fiul regelui fotbalului românesc are toate șansele de a ajunge în Bundesliga. Potrivit celor de la Playsport, echipa nemțească VFL Bochum și-a vândut golgheterul și încearcă să îi găsească rapid un înlocuitor, iar Ianis Hagi ar fi cap de listă pentru un posibil transfer.

Conform presei internaționale, oficialii clubului din Germania ar fi pus ochii pe fotbalistul de la Rangers încă de la finalul sezonului trecut. În prezent, cei de la Bochum și-au pierdut golgeterul, pe austriacul Robert Zulj. Mijlocașul ofensiv de 29 de ani va fi transferat la formațiunea Al Nasr Dubai, ceea ce înseamnă că poziția sa este liberă și așteaptă să fie înlocuit de către un alt jucător.

Oficialii de la VFL Bochum au două opțiuni pentru a-l înlocui pe austriac: pe internaționalul român Ianis Hagi sau sportivul Janik Haberer de la Freiburg, în vârstă de 27 de ani. Dacă va pleca sau nu fiul lui Gică Hagi în Germania pentru a evolua pe teren la echipa nemțească rămâne de văzut.

Prințul Ianis a avut un sezon spectaculos ca mijlocaș la Glasgow Rangers, fotbalistul român reușind să înscrie șase goluri și nouă pase decisive în 27 de meciuri pe Ibrox. Ca urmare a performanțelor sale sportive, trei dintre cele mai mari cluburi sportive din lume se luptă pentru a reuși să-l transfere pe internaționalul român la ei în echipe: Sevilla, Lazio și Galatasaray, echipa unde Gică Hagi a făcut istorie.

Născut și crescut în Istanbul, Ianis Hagi iubește echipa Galatasaray de pe vremea când abia bătea mingea pe maidan. Mijlocașul celor de la Rangers mărturisește că cel mai mare vis al său este să joace la Galatasaray, formațiunea turcească alături de care tatăl său Gică Hagi a scris istorie, acum 15 ani.

Îmi doresc, într-adevăr (n.r.- să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Din păcate, nu (n.r.- nu a învățat limba turcă). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte”, a declarat Ianis Hagi, exclusiv pentru Digi Sport.