Un posibil rasist, noul consilier al lui Ludovic Orban: ce a făcut împotriva maghiarilor din Mureș

Ludovic Orban, premierul României, și-a numit un nou consilier de stat. Din păcate, fostul ofițer SRI Valentin Constantin Bretfelean a fost în mijlocul mai multor scandaluri din cauza manifestărilor împotriva maghiarilor.

Pe parcursul zilei de luni, Ludovic Orban a confirmat numirea în poziția de consilier de stat a lui Valentin Constantin Bretfelean. În vârstă de 54 de ani, noul subordonat al premierului a petrecut 18 ani în poziția de ofițer SRI, înainte să activeze în postul de șef al Poliției Locale din Târgu Mureș. În acea perioadă, se afla în subordinea Primăriei Târgu Mureș. Înainte să activeze însă în Cancelaria Prim-ministrului, a făcut câteva gesturi destul de clare împotriva comunității maghiare din municipiul județului Mureș.

Liderii UDMR din județul Mureș, încă din 2015, în octombrie, l-au acuzat pe Bretfelean de atitudini anti-maghiare. UDMR-iștii din Consiliul Local Târgu Mureș au cerut atunci demisia lui Bretfelean de la șefia Poliției Locale, după ce acesta şi-a exprimat dezacordul față de inscripționarea străzilor din județ cu plăcuțe bilingve. Gestul a fost făcut în public, la Forumul românilor din Harghita, Covasna și Mureș, potrivit Radio România.

Conform aceleieași publicații, Bretfelean neagă parțial evenimentul. „Nu am participat la nicio adunare politică, nu am avut opinii politice, nu am vorbit de partide, de candidaţi, de nimic. Sunt un cetăţean al Tg.-Mureşului şi am şi eu dreptul, conform art. 30 din Constituţie, să mă exprim ca cetăţean liber al acestei ţări. Dacă am avut o opinie, poate nefericit exprimată, îmi cer scuze, dar în continuare, în calitate de şef al Poliţiei Locale, voi aplica legea”, s-a justificat Valentin Bretfelean într-o intervenție ulterioară.

În final, din cauza tensiunilor pe care a reușit să le creeze în Mureș, Bretfelean a fost demis de la conducerea Poliției Locale Târgu Mureș, în ianuarie 2018, conform MS News. Demiterea a fost făcută de primarul de la acea vreme, Dorin Florea, ales independent în poziția de primar, actual membru ALDE, din mai 2019.

Bretfelean a început să fie relevant în contextul partidelor politice în martie 2019, când a devenit președinte al organizației locale a PMP, partidul lui Trăian Băsescu.