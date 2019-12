Interzicerea cumulului pensiei cu salariul: cine face excepție de la regulă. Guvernul Orban a cedat

Guvernul Orban face un pas în spate, după ce a fost amenințat cu greva. Totul se petrece după ce guvernul de la conducere a renunțat să reducă sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare din salariul de bază. Cine va face excepție de la regulă și cu ce decizie vine Partidul Național Liberal?

Guvernul Orban a renunțat să reducă sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare de la suma anterioară la 500 de lei, de la 15% din salariul de bază. De asemenea, Guvernul PNL a luat decizia de a accepta expcepții de la interzicerea pensiei cu salariul. Liberalii au anunțat în trecut că vor plafona sporul pentru condiții grele la 25% din salriul minim pe economie existente, adică suma de 500 de lei pe lună. Redefinirea sporului a fost făcută prin modificarea OUG 114, modificare asumată în cursul zilei de luni de către Guvernul de la conducere. Subliniem faptul că opțiunea inițială a formațiunii a fost de a merge pe un cuantum fix, pentru că expunerea la condiții vătămătoare ale angajaților este egală, indiferent de salariul pe care-l ia angajatul.

Premierul a precizat că vor putea cumula pensia cu salariul personal din industria de apărare, mecanicii de locomotivă din cadrul CFR Călători și CFR Marfă, angajați de la Școala Superioară de Aviație și cei de la Academia Română.

„Am introdus o interdicție de a cumula salariul obținut într-o instituție publică cu pensia care e acordată tot de sistemul public de pensii. Am acceptat amendamente. Unul privitor la anumite excepții pe care să le facem în învățământul preuniversitar, sunt situații unde nu există cadre didactice. Am putea lăsa clase fără profesori. Ca atare am acceptat această excepție. Am acceptat o excepție privitor la asistenții personali ai persoanelor cu handicap”

Ludovic Orban