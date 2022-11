Un nou scandal în familia Dolănescu. Ionuț își reneagă fratele, în versuri. Reacția lui Dragoș: „Mă atacă, are nevoie de publicitate” EXCLUSIV

Un nou scandal în familia Dolănescu. Frații s-au încăierat din nou, de data aceasta chiar în Postul Crăciunului. Motivul? Piesa „Frate dragă, măi frăție”, de pe noul album al lui Ionuț, cu versuri usturătoare. Solistul pune la îndolială, pe note muzicale, faptul că Dragoș i-ar fi frate de tată. În plus, îl acuză că, prin scandalurile de pomină, a târât numele Dolănescu „în mocirlă”. Contactat de reporterii Playtech Știri, Dragoș Dolănescu îi dă acestuia o replică pe măsura provocării.

Versurile dure sunt scrise chiar de Ionuț Dolănescu

Versurile dure ale piesei „Frate dragă, măi frăție”, de pe albumul aniversar „E viața mea”, sunt scrise chiar de Ionuț Dolănescu. Așa a decis el să-și verse tot of-ul referitor la fratele lui, Dragoș, cu care se află într-un război al declarațiilor, de mai bine de 13 ani:

„Frate dragă, măi frăție/, Cât rău mi-ai făcut tu mine/, Tăicuțul de-ar învia și nu te-ar putea ierta/, De-mi erai frate de mamă poate te-aș fi luat în seamă/, Dar frații numai de tată nu se știe niciodată/, Nimeni nu va ști vreodată/, Dacă avem același tată/. Trecând prin rele și bune, tata ne-a lăsat un nume/, Fără dor și fără milă tu l-ai târât în mocirlă/, Mult am mai oftat și am plâns că ai făcut neamul de râs/. Tăicuțul cu suflet bun mi te-a adunat din drum/, Pentru cât rău ai făcut/, Nu te vreau nici la mormânt/, Să te ierte cel de Sus pentru cât rău ai adus/, De te-ar ierta lumea toată/, Eu nu am să uit vreodată/, Frate drag pentru mine rămâi doar o amintire.…”

Un nou scandal în familia Dolănescu

Piesa-șoc a lui Ionuț, la adresa fratelui său din Costa Rica, nu a rămas, evident, fără ecou. Contactat de reporterii Playtech Știri, fostul deputat Dragoș Dolănescu ne-a declarat, în exclusivitate:

„Nu e de mirare ce face. Nu este pentru prima oară când mă atacă în piesele lui. Așa face mereu când are de lansat câte un album, când are nevoie de publicitate. Este un fel de a se promova, de a fi în centrul atenției, ca să-și vândă albumul și să aibă concerte. Dacă acest cântec îl ajută să plătească lumina și gazul, pe bune dacă mă supăr. Fratele la nevoie de cunoaște, nu? Nu înțeleg însă de ce nu îl lasă pe tatăl nostru să doarmă liniștit. Mai ales acum, în Postul Crăciunului. Face tocmai acum acest scandal, după aproape 14 ani de când Ion Dolănescu a murit. Eu n-am vrut niciodată să fiu vedetă, să ajung pe la televiziune în România. Am mers doar ca să îi mai dau replica atunci când m-a atacat. Îi fac numele de familie de râs? Păi, cu acest nume eu am fost deputat în Costa Rica. Am donat din salariul meu de politician celor sărmani. Am cărat făină cu cârca, tone de saci, pentru șomeri, în pandemie, ca să aibă ce pune pe masă. Știe el, oare, că eu am fost votat în Top 5 politicieni din Costa Rica? Numele tatălui meu îl port cu onoare și cu mândrie. Am o viață demnă”.

„Tata mi-a dedicat o piesă în care spunea că am ochii și sufletul lui. Valorează mai mult decât un test ADN”

Dragoș a luat atitudine și în privința dubiilor lui Ionuț că ei ar fi frați de tată.

„Înainte de a pleca la Cer, tatăl nostru mi-a dedicat o piesă în care spunea că am ochii și sufletul lui. Valorează mai mult decât un test ADN. Ce dovadă mai vrea Ionuț? Tata m-a iubit mult. Am avut o relație foarte bună, de suflet. Îl visez când urmează să am perioade mai delicate. Poate așa vrea să mă avertizeze. Tata ne-a iubit pe amândoi, sunt convins”, a adăugat Dragoș Dolănescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ionuț Dolănescu și soția lui, Doinița, se află, zilele acestea, într-un turneu, în Italia și în Franța, pentru spectacolele de 1 Decembrie pentru diaspora. Până la momentul publicării acestui material, Ionuț nu a oferit o declarație.

Reacția internauților. „Totul până la avere, bat-o vina!”

Ionuț și-a postat această melodie și pe contul lui de Facebook, unde internauții i-au lăsat sute de mesaje. Dacă unii îi țin partea, și-l felicită, iată că alții, aflați în tabăra lui Dragoș, nu sunt tocmai de acord cu atitudinea lui sfidătoare, în Postul Crăciunului, când trebuie să-ți ierți aproapele.

