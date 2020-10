Un nou divorț în showbizul românesc. Cântăreața a povestit totul, este clar

Analia Selis a devenit după ce a câștigat în 2004 locul al treilea la Festivalul Internațional Cerbul de Aur. Venea din Argentina și după acest concurs a decis să rămână aici. Deja știa România, având în vedere că era căsătorită din 2003 cu violoncelistul Răzvan Suma.

Cu o carieră deja plină de succes atât în România, cât și peste hotare, Analia Selis s-a considerat o femeie împlinită și fericită. Din păcate în 2009 avea să treeacă printr-o adevărată dramă. Era însărcinată cu al doilea copil, din cauza unor complicații pierde sarcina.

Acel a afost anul în care vedeta a decis să se retragă, ca un an mai târziu să anunțe că este din nou gravidă. Analia Selis și Răzvan Suma au doi copii frumoși, Noa şi Tiago, de nouă și opt ani. Și-a dedicat atenția asupra celor doi copii până recent, când o altă dramă s-a ivit în viața ei. După 17 ani de căsnicie, Analia Selis a anunțat printr-o postare pe facebook, că a divorțat de Răzvan Suma și că va dori să fie lăsată să-și rezolve problemele, în tihnă.

”Anul trecut, pe 1 Decembrie m-am despărțit de fostul meu soț. . Ca sa evit întrebări despre o posibila împăcare’. As vrea sa va spun că în ceea ce mă privește nu există drumul înapoi. Acest an a fost un an intim, în care am avut nevoie de regăsire acasă, alături de Noa și Tiago’, a scris Analia Selis pe pagina sa de Facebook.