Un nou cutremur în România. Zona în care s-a produs seismul de joi seară

România s-a zguduit din nou în seara zilei de joi, 25 mai. Cutremurul s-a produs pe teritoriul țării noastre la ora locală 18:47, la o adâncime de 87 de km, Iată în ce zonă s-a petrecut și câte grade a avut, potrivit comunicatului oficial al Institutului Național pentru Fizica Pământului.

Institutul Național pentru Fizica Pământului a raportat un nou cutremur joi, 25 mai, în România. Mișcarea seismică a avut loc în zona Vrancei, la ora 18:47, având o magnitudine de 3.3 grade pe scara Richter.

Mișcarea tectonică s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39 km V de Focșani, 69 km N de Buzău, 71 km E de Sfântu-Gheorghe, 85 km E de Brașov, 91 km S de Bacău și 92km SV de Bârlad.

În noaptea de marţi spre miercuri, 22 spre 23 mai, a avut loc un alt cutremur, de suprafață, la ora locală 00:24, cu magnitudinea 3,2 grade, de această dată în zona Crişana, judeţul Arad.

Seismul a avut loc la adâncimea de 8 kilometri în apropierea următoarelor oraşe: 23 km est de Arad, 48 km nord-est de Timişoara, 74 km sud-est de Bekescsaba şi 92 km nord de Reşiţa.

Acesta a venit după ce, în ultimele, în judeţul Arad au avut loc nu mai puțin de 11 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,7 pe Richter. Cele mai puternice din această zonă au avut loc marți, 22 mai, cu magnitudinea de 4,7 şi 4,4 pe Richter, deşi seismologii au anunţat iniţial o magnitudine de 4,9, respectiv 4,3.

„Sunt martori care mi-au relatat că au văzut cum se clatină turla Bisericii Ortodoxe Radna, dar din fericire nu s-a prăbuşit şi până acum nici nu au fost raportate pagube în Lipova. Eu am plecat deja în recunoaştere în cartiere, să vorbesc cu oamenii şi să văd dacă sunt probleme.

Tot ce pot să spun până acum este că în zona Lipova, unde am înţeles că a fost epicentrul, eu, personal, nu am simţit niciodată un cutremur atât de puternic. A fost în două reprize scurte, cu pauză de câteva secunde între ele, aşa am simţit eu”, a spus primarul din Lipova.