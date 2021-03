Un medic timișorean, infectat cu Covid-19 după rapel. Este posibil să fie infectat cu o nouă tulpină

Un medic din Timișoara s-a infectat cu noul coronavirus după administrarea rapelului. Părerea lui este ca are un nivel mediu de anticorpi sau poate a fost infectat cu o nouă tulpină. El a fost confirmat pozitiv cu Covid-19 după ce i-a fost administrat rapelul de mai bine de o lună.

Doctorul timișorean susțin că nu are simptomele ce sunt specifice noului virus, ci mai mult viroze. Asta înseamnă că poate fi vorba de o nouă tulpină coronavirus, sau corpul său nu are suficienți anticorpi. Medicul timișorean este medic radiolog. Acesta susține că și-a făcut rapelul cu vaccinul Pfizer în ianuarie, la sfârșitul lunii mai exact. Recent, a început să aibă din nou simptome de viroză. Văzând acest lucru, a decis să-și facă din nou testul Covid. Medicul a efectuat două teste, un test rapid și un test PCR. Atunci când au venit rezultatele, medicul a observat că ambele teste i-au confirmat că este infectat.

Este posibil ca medicul să facă parte dintr-o parte a populației pentru care vaccinul nu are efectul așteptat. De asemenea, susține că vaccinul este o cale sigură de a combate virusul și îndeamnă lumea să se vaccineze.

Doctorul mărturisește că simptomele nu erau specifice virusului, nu tușea și nu avea probleme cu respirația. De asemenea, medicul și-a verificat și nivelul de anticorpi, acesta fiind unul mediu. El crede că există persoane ce dezvoltă imunitate scăzută.

„M-am vaccinat la începutul lunii ianuarie, rapelul l-am făcut la sfârșitul lunii, prin 28, și de câteva zile am început să am niște simptome specifice de viroză, tuse, nas înfundat, lucruri absolut neclare. Nu era ceva tipic Covid, fără tuse și probleme cu respirația. Am decis să fac testul rapid și ulterior PCR, de unde am fost depistat pozitiv. Mi-am făcut și nivelul de anticorpi și este un nivel mediu, am colegi care au valori mai mari. Se pare că eu fac parte din procentul mai mic de populație care dezvoltă imunitate scăzută sau se poate să fie noua tulpină care nu se știe exact care este procentul de protecție. Pfizer oferă protecție la tulpina originală, dar la tulpinile noi nu se știe concret ce valori de protecție oferă. Se verifică la UMF analiza. Se poate să fie varianta nouă. Nu dă simptome mai agresive, dar e contagioasă (o tulpină nouă – n.r.)”, a declarat M. M., medic radiolog.