Un medic din România a anunțat că are leacul pentru coronavirus. Ce a urmat apoi

Un medic din România a anunțat recent faptul că a găsit leacul pentru coronavirus. Totul s-a dovedit a fi un întreg scenariu de film. Cine este protagonistul și ce a urmat după anunțul cel mare?

Scenariu de film mut – așa ar putea fi tradus un eveniment care are în prim-plan două personaje: un medic și un primar. Medicul chirurg Adrian Cacovean, cunoscut în rândul colegilor de breaslă drept „impostor și promotor al leacurilor improvizate”, a făcut anunțul cel mare: <>. Acesta a anunțat pe o rețea de socializare faptul că farmacia soției sale are puse la vânzare niște picături miraculoase care te scapă de coronavirus. „50 de lei sticluţa!“, a anunţat Cacovean. „Vreau 150 de sticluţe să le dau bătrânilor din comună”, a declarat un primar.

„Am elaborat formula pentru Picături homeopate pentru gripa corona (COVID-19). Profilactic, se iau de două ori pe zi câte 10 picături. Curativ, în caz de simptome, se iau 5 picături din oră în oră. Când simptomele sunt puternice, se pot lua şi din 10 în 10 minute câte 5 picături” – acesta a fost anunțul postat de medicul chirurg Adrian Cacovean. Comenzile au curs neîncetat, precum era de așteptat, iar primarul comunei Bujoreni, din județul Vâlcea, a solicitate 150 de sticluțe. „M-am gândit că-i medic, că-i om serios”, a explicat Gheorghe Gîncu.

„Acest medicament minune este promovat de un medic, nu ştiu cu ce se ocupă, cică ar fi chirug, eu sper că este o eroare, şi Colegiul Medicilor ar trebui să aibă o atitudine. El poate să fie general, sau un efect placebo sau nutriţional, dar nu are legătură cu infecţia cu coronavirus şi dacă se utilizează chestiunea aceasta inclusiv pe ambalajele unor produse este o şarlatanie. Un medicament probabil vom avea în câteva luni, un vaccin eficient într-un an, un an şi jumătate”

Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie(Sursa: Digi24)