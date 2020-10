Un medic de la Colentina rupe tăcerea. Cu ce medicament s-a tratat el de covid

Nu sunt date finalizate legate de acțiunea unui medicament în această boală, iar asta pentru că ne confruntăm cu un virus nou, pe care specialiștii încă îl studiază. Se caută un tratament eficient, dar, până atunci, medicii încearcă cu Remdesivir, plasmă sau vitamina C. Acum, un medic de la Spitalul Colentina din București a vorbit despre un alt remediu.

Din medici au devenit pacienți. Boala pândea pe la colțuri, așa că până la internare mai era doar un pas. Numai până în iunie se infectaseră aproape 3.000 de cadre medicale și peste 50 dintre acestea erau de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București. Unul dintre cei care au contractat recent noul virus este profesorul Cristian Băicuș, medic la Spitalul Colentina din București.

El spune că a încercat să se trateze cu Hidroxiclorochina, cunoscută sub numele de Plaquenil, însă a avut o reacție de disconfort. Colegii medici care îl tratau au vrut să îi prescrie ”Lopinavir – Ritonavir”, cu denumirea comercială Kaletra, însă a refuzat fiindcă spune că nu există studii care să arate că acest medicament are efectele dorite asupra pacienților diagnosticați cu noul coronavirus.

„Am avut Covid și când m-am dus acolo au vrut să-mi dea .. Eu luasem Plaquenil cu o zi înainte de internare, am avut un disconfort abdominal și am renunțat, pentru că nu credeam să aibă vreun efect, sincer. Și acolo au vrut să-mi dea Kaletra, pentru că prescria infecționistul tratamentul și mi-a scris Kaletra, și n-am vrut. Încă din aprilie am fost eu cu Covidul, de Paști, chiar, și n-am vrut, pentru că deja erau niște studii care arătau că nu pare să aibă efect”, a spus medicul Băicuș pentru Știrile Pro TV.