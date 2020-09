Un jucător cu trei trofee în România revine la FCSB! Becali l-a adus de urgență ca să se califice cu Slovan Liberec

FCSB este foarte activă pe piața transferurilor în ultimele ore! Gigi Becali caută întăriri pentru partida din această seară, cu Slovan Liberec, programată pentru ora 20:30. Asta în condițiile în care lotul este pur și simplu decimat de numărul mare de cazuri de Covid-19. S-a încercat achiziționarea unui pachet de patru fotbaliști de la Astra, dar mutarea a picat din cauza impresarilor. Dar până la urmă, Gigi Becali reușește să transfere un fotbalist care a mai jucat la FCSB. Este vorba despre Gabi Enache, care poate juca oriunde pe banda dreaptă.

Gabi Enache trebuie să primească de urgență un test negativ pentru Covid-19, pentru a avea drept de joc în partida cu Slovan

Enache vine special pentru meciul cu Slovan Liberec, pentru a acoperi postul de fundaș dreapta. Valentin Crețu, titularul postului, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Fotbalistul vine din postura de jucător liber de contract, după ce și-a reziliat înțelegerea cu Qyzyljar SK Petropavlovsk, din Kazahstan.

Gabriel Enache a jucat 79 de meciuri pentru FCSB și a marcat cinci goluri. Are și trei trofee cucerite în România, dar toate cu Astra: un campionat, o cupă și o supercupă. Are și Cupa Serbiei, câștigată cu Partizan. Fotbalistul de 30 de ani a debutat la echipa națională în 2014 și are 5 selecții.

Pentru a putea fi folosit în partida cu Slovan Liberec, Gabriel Enache a mers de urgență spre o clinică acreditată de UEFA. Are nevoie de un test negativ de Covid-19 până la ora 14:30 pentru a avea drept de joc în această seară. FCSB – Slovan Liberec se joacă în turul 3 preliminar al Europa League, într-o singură manșă. Învingătoarea o va înfrunta pe APOEL, din Cipru, în faza play-off a Europa League. Cu o victorie în aceste două meciuri, FCSB ar ajunge în grupele Europa League. O astfel de performanță, greu de obținut, ar aduce 15 milioane de euro în contul clubului.