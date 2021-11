Un fost șef din Poliția Iași, proaspăt pensionat, prins beat la volan. Nu a putut sufla în alcooltest, însă a acceptat să meargă la recoltare de probe biologice

Proaspăt pensionat, un comisar-șef de Poliție a fost prins sub influența băuturilor alcoolice chiar de foștii săi colegi. Bărbatul nu a putut sufla în alcooltest, așa ca a fost transportat la spital pentru prelevarea probelor biologice.

Fostul comisar-șef de Poliție a fost tras pe dreapta zilele trecute. Agenții au simțit că mirosea a alcool, așa că au vrut să îl testeze cu aparatul etilotest, însă bărbatul nu putea sufla. Cu toate acestea, a acceptat să meargă la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Fostul comisar a lucrat la Secția de Poliție Ciurea, în ultimii 4 ani de activitate profesională. S-a pensionat în urmă cu doi ani. Foștii colegi spun că bărbatul era o persoană care comitea infracțiuni, însă se baza pe funcția sa de polițiști pentru a scăpa.

„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că la data de 6 noiembrie a.c., un bărbat de 49 de ani ar fi condus un autoturism, pe raza municipiului Iași, fiind sub influența alcoolului.

Șoferul emana halenă alcoolică, însă nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Cercetările continuă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.