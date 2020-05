Un fost jucător de la Dinamo, prins de soție cu o fană la hotel. „Am târât-o de păr”

Fotbaliștii au parte de adrenalină atât pe teren, cât și în afara lui. Unii au o căsnicie fericită, își văd de viața de familie, alții din când în când mai joacă și „în deplasare”

În anii 90, făcea furori alături de fratele său. Ambii au ajuns în vizorul echipelor de top și au plecat din orașul natal pentru a scrie istorie. Sabin Ilie, atacantul care a impresionat în Bănie, și nu la Universitatea, ci la Electroputere, o echipă în mare vogă în acea perioadă, a ajuns în scurt timp la un alt nivel. Lăsa Oltenia și după ce trecea pentru scurt timp pe la Brașov, a ajuns la Steaua București. Începea să fie din ce în ce mai cunoscut, căpăta notorietate, iar admiratoarele roiau în jurul său. Că doar fotbaliștii sunt ca un magnet pentru fetele frumoase. Dar, pentru Sabin Ilie, fratele celebrului Adrian „Cobra” Ilie, nu a contat că era căsătorit. Și a încercat o „schemă”, însă tactica a fost păguboasă. A fost prins în ofsaid de soție la un hotel, exact când se aștepta mai puțin. Chiar și fratele său a încremenit.

„Nu am avut probleme cu soții sau iubite, dar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Găseam cutiuție cu medalioane de aur. Eu eram geloasă tare. Le mai alergam. L-am prins odată la hotel. M-am aranjat, mi-am pus o fustiță scurtă, am vrut să îi fac o surpriză plăcută, dar a fost una nereușită pentru el și pentru mine. L-a salvat Adrian. Au făcut schimb de apartamente și Adrian s-a speriat când m-a văzut. Sabin era cu o domnișoară în altă parte și s-a dus Adrian: „Sabin, așa-i că nu ești aici?”. A ieșit Sabin, a ieșit și aia și am dus-o cinci metri de păr până la scări”, a spus Leta Ilie, fosta soție a lui Sabin Ilie, pentru ProSport LIVE.