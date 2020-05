Helmuth Duckadam, umilit de Gigi Becali! Cât a ajuns să câștige, după ce i-a tăiat salariul cu 78 la sută

Gigi Becali a tăiat în carne vie la FCSB. În plină pandemie, le-a redus la jumătate salariile jucătorilor pe o perioadă de șase luni. De această măsură drastică a finanțatorului nu a scăpat nici președintele de imagine, Helmuth Duckadam, care susține că salariul său a fost redus cu 78 la sută.

După ce a scris istorie pentru Steaua, Helmuth Duckadam trăiește o adevărată umilință în această perioadă. Finanțatorul FCSB a decis să reducă salariile jucătorilor, dar a umblat și la retribușiile personalului administrativ. Nu a scăpat de decizia lui Gigi Becali nici președintele de imagine, Helmuth Duckadam, omul care de multe ori i-a luat apărarea latifundiarului din Pipera. „Eroul de la Sevilla” nu a mai rezistat și s-a destăinuit jurnaliștilor.

Fostul portar al echipei Steaua în anii 80, Duckadam susține că singura pensie pe care o primește, de 1.800 de lei, este de la Ministerul de Interne, după ce a lucrat o perioadă în vamă. Duckadam nu primește niciun ban de la MApN, chiar dacă a avut și grad militar.

„Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale.

Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, a mai spus Duckadam.