Un copil de 5 ani din Galați, moment savuros la Românii au talent. Toți au râs cu lacrimi

Copiii sunt, cu siguranță, un motiv de bucurie, însă adesea ei pot fi extrem de amuzanți, datorită sincerității nefiltrate de care dau dovadă. A fost și cazul unui băiețel de 5 ani care a apărut pe scena Românii au Talent, în episodul 3, sezonul 12. Jurații au râs copios alături de micuț, care a început să povestească câteva întâmplări amuzante. Prichindel și cu mare chef de vorbă, micuțul s-a făcut rapid plăcut de jurați, dar și de publicul de acasă.

„Salut, Smiley! Te-am văzut aseară la SuperStar”, au fost primele cuvinte ale miculului când a dat ochii, în culise, cu Pavel și Smiley. El a ținut să îi transmită cântărețului că este fanul lui numărul 1.

Ștefan are 5 ani și vine din Galați. Extrem de dezinhibat și foarte vorbăreț, el a avut un dialog de senzație cu membrii juriului.

Dragoș Bucur: Explică-mi ce ai în remorcă

Ștefănuț: Cărți de-ale mele

Bobonete: Sunt făcute de tine sau le-ai citit?

Ștefănuț: Le-am citit

Drago: Când ai învățat?

Ștefănuț: Am învățat când mama mi-a spus să citesc povești. Le citesc de când eram mic

Bobo: Cât de repede ai crescut așa mare, în câți ani?

Ștefănuț: Când am fost mic, nu știam nimic, dar am crescut repede. La doi ani am fost cuminte, la trei ani de abia am fost la petrecere și acum la 4 ani am făcut petrecere acasă. La 5 ani trebuie să vină odată copiii la casa mea.

Andi: Ce ai vrea să îți aducă drept cadou?

Ștefănuț:Doresc cadouri multe. Să fie o mașină care se transformă într-un robot.

Andi: Și mai ce?

Aș vrea și un…

Smiley: Bicicletă

Ștefănuț: Bicicletă am.

Pavel Bartoș: Spune-i că vrei o mașină nouă și mi-o dai mie

Ștefănuț: Am mașină nouă

Bobo: Spune că vrei un frățior.

Ștefănuț: Am un frățior. Are un an jumate.

Andi: Și el e cuminte?

Ștefănuț: Cam nu. E obraznic, aruncă în wc, bate, aoleu, aruncă! Mușcă. M-a mușcat odată la mamaie, o dată acasă și asta s-a întâmplat.

Pavel Bartoș: Ăsta dă tot din casă. Banii unde îi țineți?

Ștefănuț: Îi ținem într-un portofel și îl punem undeva sus. Avem niște dulapuri mari. Este unul fără mâner, îl deschidem așa și punem banii.

Dragoș: Știi pinul de la cardul părinților tăi?

Ștefănuț: Știu, ING.

Bobo: Și ce pin bagă tati la card?

Dragoș: E ceva ce nu vrei să ne spui din ce se întâmplă la tine acasă?

Ștefănuț: La mine acasă se întâmplă multe lucruri. Mi-a aruncat o jucărie pufoasă la wc, i-a aruncat lui mama brățara.