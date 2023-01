Un cerșetor român este anchetat de FBI. Incredibil câți bani câștiga pe stradă

Ni s-a întâmplat de multe ori să ne lovim pe stradă de cerșetori, oameni în vârstă, sau ceva mai tineri. Majoritatea sunt în situații disperate, locuind pe unde apucă și cerșind pentru o bucată de pâine. Dar, nu vă lăsați înșelați de aparanțe, în unele cazuri este doar o afacere. Așa cum se pare, este și cazul despre care relatăm, și anume că un cerșetor român este anchetat de FBI. Conform presei locale din statul Florida, este incredibil câți bani câștiga pe stradă.

Meseria de „cerșetor” poate fi una bănoasă

Îi vedem peste tot, fie bărbați, fie femei cu copii în brațe, în marile orașe. Fie că vorbim de București, sau Mumbai, meseria de cerșetor și cerșetorii au ajuns să fie o parte integrantă a vieții pestrițe sociale din comunități. Unii, într-adevăr, au ajuns în această stare de fapt, de cerșetor, din motive dure, iar în cazul altora, realitatea este cu toul alta decât ceea ce încearcă aceștia să portretizeze.

Ar putea părea ireal să vorbim de cel mai bogat cerșetor din lume, dar, după cum spune și o vorbă, viața bate filmul! Da, există cel mai bogat cerșetor din lume, și nu întâmplător am dat exemplu orașul indian Mumbai.

Pe numele lui Bharat Jain, acesta este cel mai popular și mai bogat cerșetor din lume. El este din regiunea Parel din orașul Mumbai. Bharat Jain, care are în jur de 44 de ani, a început să cerșească pentru a satisface nevoile copiilor săi. La Azad Maidan sau la Chhatrapati Shivaji Terminus, Bharat Jain a fost văzut adesea cerșind.

Acest cerșetor construiește câștiguri de 10.000 – 13.000 de lire sterline în doar aproximativ 8 – 10 ore pe zi și câștigă aproximativ 380.000 de lire sterline în fiecare lună, potrivit rapoartelor mass-media din India. El este un bărbat căsătorit, cu soție și copii. Familia sa are afaceri care le aduc bani. Există încă atât de multe întrebări și îngrijorări cu privire la natura muncii sale și la modul în care lumea care știe despre el îl afectează pe el și familia sa.

Ironia face că s-a făcut și un Top cinci al celor mai bogați cerșetori din lume, dar personajul acestui articol, nu face parte din el.

Sume fabuloase câștigate pe stradă. Un român este anchetat de FBI

Vorbind la modul serios, genul acesta de meserie poate fi, după cum ați văzut, una extrem de profitabilă, asta mai ales dacă ești singur în această afacere. Este și cazul unui român, în vârstă de 22 de ani, care a ajuns pe mâna FBI-ului din statul american Florida.

Conform presei locale, Giovani Radu, în vârstă de 22 de ani, a câștigat peste 100.000 de dolari pe an din înșelăciune. Banii aveau să fie câștigați prin cerșit, dar nu oricum, ci cu ajutorul unui speach bun și o vioară.

Românul a intrat în atenția poliției, în primă fază, și ulterior FBI-ului, după ce fusese reclamat de o femeie, martoră la prestațiile artistice ale cerșetorului. Caroline McGinley, cea care l-a și reclamat, își amintește că a văzut un tip care cânta la vioară și cerșea bani în piața TJ Maxx din Royal Palm Beach.

„Am observat că avea un afiș. El spusese că are un copil bolnav și că are nevoie de bani și toate lucrurile astea. Simt că nu a trebuit să mintă în legătură cu faptul că copilul său este bolnav sau chiar că are un copil. Simt că oamenii i-ar fi dat bani.”, declara Caroline McGinley pentru presa locală.

După ce s-a făcut reclamația, pe 23 decembrie polițiștii au intervenit la fața locului, arestându-l pe tânărul cerșetor, dar nu înainte ca acesta să încerce să fugă într-un SUV de câteva zeci de mii de dolari. Oprit imediat de polițiștii americani, la control au fost descoperite în mașina cerșetorului român sume mari de bani, opt panouri prin care se cereau donații, haine de lux de la Prada, Gucci, Armani și chitanțe bancare pentru depozite, transferuri și solduri care indicau depozite în numerar de aproape 80.000 de dolari în ultimul an.

O verificare a înregistrărilor a arătat că Radu, care este din România, se află ilegal în SUA, iar în declarația sub jurământ românul a mărturisit că nu are niciun fel de copii. În declarația sub jurământ se mai spune că Giovanni Radu a recunoscut că a câștigat peste 100.000 de dolari pe an din această schemă. FBI-ul investighează acum ancheta.