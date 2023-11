Un cântăreț cunoscut din România i-a făcut avansuri lui Carmen Grebenișan: ‘Chestie clară și concretă’

Carmen Grebenișan a fost invitată recent la rubrica Sosuri Picante, a lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Influencerița a dezvăluit ce cântăreț cunoscut din România i-a făcut avansuri în mediul online. Cum a reacționat frumoasa tânără. „A fost o chestie clară și concretă”, a spus blondina. Foto

În vârstă de 29 de ani, Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe și vedete de televiziune din țara noastră. Are multe colaborări în mediul online, câștigând sume frumoase de bani de pe urma activității pe care o desfășoară pe platformele sociale.

Fiind și foarte frumoasă, era imposibil ca bărbații să nu îi facă avansuri în mediul online. Carmen Grebenișan a recunoscut, la rubrica Sosuri Picante de la Pro TV, că un cântăreț cunoscut în România a căutat-o. Este vorba despre trapperul Ian, unul dintre cei mai admirați de către generația tânără.

Întrebată cine sunt bărbații care i-au făcut avansuri, în ciuda faptului că știau că urma să se căsătorească, Carmen Grebenișan a numit doar unul: trapperul Ian. Nu a reacționat altfel decât normal. Nu au izbucnit nici tensiuni din această cauză, dar nici nu a fost prelungită discuția dintre e:

Nu este însă singura vedetă care a căutat-o pe Carmen Grebenișan. Influencerița a dezvăluit că a avut parte de o experiență foarte penibilă când a crezut că Jorge a căutat-o pentru a o agăța. Bărbatul ar fi vrut să discute despre o apariția la podcastul său, însă tânăra nu a citit mesajul până la capăt.

„Jorge. Dar stai să zic. El nu a vrut să mă cucerească. Domnul mi-a pus o întrebare: Când ne vedem la o cină ca să vorbim despre podcast?. El mă invitase la podcast, dar m-a invitat la cină. Când am văzut doar prima parte, nu am citit. Mi-a fost foarte jenă.

Acum îmi e rușine că am crezut asta, dar nu am citit a doua parte. Am înțeles greșit și prost. Am crezut că mă agăța și nu am mai răspuns. I-am spus și lui Alex. Amândoi am înțeles la fel, că nu citisem ce scria la final”, a explicat Carmen Grebenișan la rubrica Sosuri Picante.