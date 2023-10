Cum a ajuns Carmen Grebenișan un influencer de succes în România. De la ce a pornit, de fapt EXCLUSIV

Carmen Grebenișan este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Fosta concurentă Suvivor România 2023 a recunoscut într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri că nu și-a dorit niciodată să devină influencer.

Celebra influenceriță are o comunitate uriașă de fani pe rețelele de socializare, ținându-i la curent tot timpul cu ce face.

După ce a revenit din Republica Dominicană, Carmen se simte schimbată, iar această schimbare ar fi afectat relația cu soțul său, care îi spune tot timpul că o vede supărată.

Carmen Grebenișan ne-a oferit un interviu exclusiv despre cele 8 luni în care a stat departe de casă și a luptând pentru marele premiu.

“Sunt într-o recuperare continuă după ce am fost plecată 8 luni. Nu am vrut să plec prea mult, am fost prin vacanțe, m-am întors acasă și am vrut să mă reapuc de muncă. Simt nevoia să lucrez.

Fanii m-au primit mai bine decât mă așteptam, sunt foarte susținători. Am venit schimbată, detașată de tot ceea ce făceam. Trebuie să mă reintegrez. Soțul meu crede că sunt mereu supărată pentru că eram prea calmă.

I-am spus că este totul ok. El mă știa mai agitată, dar este totul în regulă. ”, ne-a declarat Carmen Grebenișan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.