Un bărbat din Iași a dat lovitura. În ce a investit 50.000 de euro. Are planuri mari de viitor

Un bărbat din Iași a investit suma de 50.000 de euro într-o afacere mai puțin obișnuită. O face din pasiune și speră să devină unul dintre cei mai mari producători.

Marius Ciprian Tonița este inginer și trăiește în Iași. Bărbatul a dorit să-și diversifice sursele de venit, așa că a investit 50.000 de euro într-o plantație de lavandă. Acesta are 1,5 hectare cu lavandă în Dobrovăț. Intenția lui este, desigur, să își scoată investiția și să transforme plantația într-o afacere de succes. În ultimul timp, numărul producătorilor ce cultivă lavandă a crescut în județul Iași. Marius investit, în ultimii 4 ani, 50.000 de euro și dorește să mărească exploatația.

„Voiam să fac ceva în timpul liber, în intenția de a diversifica sursele de venit. E și o pasiune pentru mine acum. Noi suntem în anul 4 al plantării. Avem lavandă clasică, specia «Lavandula angustifolia», soiul «Sevastopolis». Cred că toată investiția se ridică la 50.000 de euro, respectiv terenul, lucrările anuale, zilierii și butașii. În fiecare an cheltuim între 7.000 și 8.000 de euro pentru toate lucrările de întreținere. Nu mă așteptam să am profit din primul an, însă estimăm că vom reuși să amortizăm investiția dacă vom avea un profit de 2.000/3.000 de euro pe an. Nu e o cultură de unde să scoți banii rapid. E pe termen lung. Am zis că punem căpșuni, cireși, dar la astfel de plantații trebuie să te ocupi non-stop de ele. La lavandă, într-o lună rezolvi treaba repede”, susține Marius Ciprian Tonița.