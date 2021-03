Afacere inedită pentru doi studenți români. Cu ultimii bani din portofel au făcut un business care e la mare căutare

Un cuplu din Iași au creat o afacere la care mulți nu s-ar fi gândit, chiar în camera de cămin. Dumitrița Sandu și Flavian Bîrliba creează diferite aranjamente din plante. Cu ultimele economii, cei doi au cumpărat bani și pământ. Cine s-ar fi gândit că în doar câteva luni vor avea o afacere de succes?

Cei doi iubiți au creat o afacere inedită chiar în camera de cămin, cu ultimele economii. Nu și-au imaginat niciodată că în doar două luni vor avea o afacere profitabilă. Dumitrița Sandu are 21 de ani și este studentă la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din Iași, în anul al treilea. Iubitul ei, Flavian Bîrliba, este și el student la master în cadrul Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, are doar 23 de ani.

„Pe data de 25 ianuarie 2021, totul a început ca o joacă. Cât am fost student, am fost președintele Ligii Studenților de la Mecanică, iar acum se fac reparații la Facultatea de Chimie din Tudor și am fost sunat să ajut la golirea unei magazii din incinta facultății. Am mers mai mulți voluntari acolo și am găsit undeva, într-un colț, niște vase de chimie prăfuite, care urmau să fie aruncate. Eu le-am luat și le-am dus în cameră, nu m-a lăsat inima să le arunc. Când am ajuns în cameră, iubita mea nu știa ce vreau să fac cu ele, nici eu nu știam. Ne-am uitat o vreme pe internet și de acolo ne-am inspirat să facem aceste decorațiuni cu plante”, a declarat Flavian Bîrliba, inițiatorul „Doctor Cactus Iași”.