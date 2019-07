Un băiețel de 5 ani a devenit erou. A salvat 13 persoane

Eroii nu au vârstă, fapt demonstrat și de un băiețel de 5 ani, care a devenit erou după ce a salvat 13 persoane. Curajosul dorește să devină pompier când va fi mare.

Un băiețel de 5 ani a devenit erou

Jayden Espinosa, un băiețel din Chicago, în vârstă de 5 ani, este acum numit de toți oamenii din jur „erou”, după ce a salvat 13 vieți dintr-un incendiu ce a izbucnit într-o casă din cartierul Back of the Yards. Casa, aflată pe strada Marshfield South, a fost cuprinsă de flăcări în jurul orei 04:00. Conform autorităților și martorilor oculari, aproape toți cei din locuință au adormit, cu excepția băiatului de 5 ani. „Am intrat acolo și am văzut flăcările în bucătărie”, a spus micuțul. Brav, băiețelul a sărit în acțiune, urcând pe scări până la etajul al doilea al casei și avertizând pe toată lumea despre incendiu.

„Am vrut să spun cuiva", a relatat micul erou. 13 persoane au fost salvate și niciunul nu a suferit leziuni, conform oamenilor legii. "Fără Jayden nu cred că am fi supraviețuit", a spus Nicole Peeples, mătușa lui Jayden, domicialiată în locul care îi putea aduce sfârșitul. "El a spus: mătușă, mătușă, este foc. Trebuie să ieșim! Eu nu am văzut foc, iar alarmele nu au funcționat. Mă bucur enorm că a fost el acolo", a adăugat mătușa eroului de numai 5 ani.

De asemenea, chiar și Rambo, o broască țestoasă de 30 de ani, a scăpat cu viață din incendiu grație preșcolarului care spune acum că vrea să devină pompier când va crește. ”Ceea ce a făcut a fost curajos. Sperăm ca oricine să facă la fel ca el”, a spus Kashmir Espinosa, tatăl lui Jayden. Până în acest moment, cauza incendiului rămâne în curs de investigare. Martorii spun că organizația Crucea Roșie îi ajută pe cei care au rămas fără un acoperiș deasupra capului, transmite nbcchicago.com.