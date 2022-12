Un actor român a fost nominalizat la premiile Globurile de Aur 2023. Cine se bucură de această onoare

Actor român, nominalizat la premiile Globurile de Aur 2023. În vârstă de 40 de ani, artistul a fost propus pentru înmânarea premiului la categoria „Cel mai bun actor – Limited Series”, pentru rolul pe care l-a jucat în serialul „Pam and Tommy”. Pentru același rol, a fost propus la Primetime Emmy, la categoria „Cel mai bun actor principal într-un serial/ film antologic”.

Actorul cu origini românești Sebastian Stan a fost nominalizat la premiile Globurile de Aur 2023. A fost propus pentru categoria „Cel mai bun actor – Limited Series”, după rolul jucat în serialul „Pam and Tommy”. În proiectul cu pricina, artistul a interpretat rolul fostului partener al celebrei Pamela Anderson, Tommy Lee.

Serialul „Pam and Tommy” prezintă opt părți. Programul urmărește povestea de dragoste dintre cele două personaje principale. Este explicat, printre altele, și felul în care un scandal declanșat de înregistrări cu conținut intim furate și prezentate public le-a influențat viața și relația.

Cine este Sebastian Stan, românul propus la Globurile de Aur

Sebastian Stan este în vârstă de 40 de ani și s-a născut în Constanța. Părinții săi au divorțat când avea doar doi ani. După șase ani de zile, mama lui, Georgeta Orlovschi, s-a mutat împreună cu el la Viena. Aici, a activat ca pianistă. Patru ani mai târziu, femeia avea să se căsătorească cu directorul unei instituții educaționale din Statele Unite. Astfel, a luat decizia de a se muta în Rockland County, New York.

Încă de pe vremea când mergea la școală în Rockland, Sebastian Stan a jucat în producții precum „Harvey”, „Cyrano de Bergerac”, „Little Shop of Horrors”, „Over Here!” și „West Side Story”. În perioada anilor de atunci, tânărul român a decis să ia actoria în serios, înscriindu-se la mai multe programe universitare specializate în acest domeniu.

Sebastian Stan a urmat cursurile Școlii Mason Gross School of the Arts, de la Universitatea Rutgers. În cadrul programului cu pricina, a primit oferta de a studia actoria, timp de un an, la Shakespeare’s Globe Theatre din Londra. Românul și-a finalizat studiila la Universitatea Rutgers în anul 2005, când devenise deja cetățean oficial al Statelor Unite ale Americii.

De-a lungul timpului, Sebastian Stan a devenit cunoscut pentru rolul lui Bucky Barnes din franciza media Marvel Cinematic Universe, începând cu filmul „Captain America: Primul Răzbunător” (2011). Cel mai recent, actorul a jucat în miniseria Disney+ „The Falcon and the Winter Soldier” (2021), potrivit Wikipedia.

Actorul Sebastian Stan, nominalizat la premii prestigioase

Sebastian Stan a apărut, în cadrul a diverse producții, și pe ecranele televizoarelor. Actorul a jucat rolul lui Carter Baizen în „Gossip Girl”, apoi al prințului Jack Benjamin în „Kings”, al lui Jefferson în „Once Upon a Time” și al lui T.J. Hammond în „Political Animals”. Pentru acest din urmă personaj, românul a fost nominalizat la premiul Critics’ Choice Television Award.

În anul 2022, Sebastian Stan a fost nominalizat și la Primetime Emmy, la categoria „Cel mai bun actor principal într-un serial/ film antologic”, pentru rolul jucat în serialul „Pam and Tommy”.