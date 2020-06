Umilință totală pentru Bianca Drăgușanu! Gestul lui Alex Bodi o va scoate din minți

Bianca Drăgușanu nu va fi deloc încântată! Daria Radionova a publicat prima fotografie cu ea și Alex Bodi. Cei doi nu par să se lase afectați de atacurile cu subînțeles lansate de Bianca Drăgușanu pe Internet, după despărțire.

Cum au umilit-o Alex Bodi și Daria Radionova pe Bianca Drăgușanu

Rusoaica și afaceristul din Mediaș par a fi foarte apropiați, chiar dacă el a plecat în Londra, după scurta vizită pe care i-a făcut-o iubitei.

După plecarea lui Alex Bodi, Daria Radionova a postat și prima fotografie cu ei, imaginea cu mâinile lor împreunate și un mesaj care o ca scoate din minți pe frumoasa blondină.

„Miss you (n.r. – Mi-e dor de tine)” a scris Daria Radionova pe pagina ei de Instagram chiar în dreptul imaginii pe care și Alex Bodi a redistribuit-o.

Arăta diferit înainte de intervențiile estetice

Daria Radionova este femeia alături de care Alex Bodi trăiește o poveste de dragoste, după ce a renunțat la relația cu Bianca Drăgușanu. În urmă cu câțiva ani, aceasta arăta de nerecunoscut, înainte de numeroasele intervenții estetice prin care a trecut.

„Vreau să vă aduc la cunoștință că ceea ce se scrie despre mine în rețea chiar, într-adevăr, nu mă afectează deloc. Nu am de ce să mă rușinez. Eu mă iubesc și mă stimez ca personalitate. Mai ales copilăria mea, care a fost cea mai fericită perioadă din viață. Am studiat la o școală privată modernă, am făcut colegiul și universitatea privată de rang internațional din Marea Britanie unde am acumulat nu numai cunoștiințe în toate domeniile ci și prieteni buni și adevărați, cu care mă mândresc nespus de mult.

Toți prietenii mei adevărați se bucură pentru mine și mă susțin în toate. Dacă credeți că mă puteți jigni cu fotografiile mele din copilărie, vă înșelați amarnic. De copilărie îmi aduc aminte doar cu zâmbetul pe buze și cu capul ridicat. Mereu m-am stimat și m-am iubit, o fac acum și o voi face mereu. Niciun hater nu mă va face să disper. Dimpotrivă. Cu cât mai multe lucruri rele se scriu despre mine, cu atât mai mult eu vreau să fac și să obțin în viață. Doar datorită invidioșilor am obținut tot ce am în momentul de față”, a precizat Daria Radionova pe Instagram, atacând-o subtil și pe Bianca Drăgușanu.