Umilință cruntă pentru iubita lui Alain Delon. Familia actorului nu a lăsat-o să participe la înmormântare: “Este inuman, am fost despărțiți brutal și violent”

Partenera din ultimii ani de viață a lui Alain Delon acuză că nu a fost lăsată să își ia rămas bun de la actor. Starul francez a fost înmormântat sâmbătă, 24 august, la reședința lui din Douchy, iar la ceremonie au participat doar persoanele apropiate.

Alain Delon a fost înmormântat sâmbătă, pe domeniul său de la Douchy, unde și-a petrecut ultimii ani din viață. Cei trei copii ai actorului s-au ocupat să îi respecte acestuia ultimele dorințe, astfel că la înmormântare a participat un număr restrâns de persoane și totul s-a desfășurat în cadru intim.

Partenera de viață a starului francez acuză familia că nu i-a permis să participe la înmormântare și că nu și-a putut lua adio de la iubitul ei. Hiromi Rollin era într-un conflict cu copiii lui Alain Delon încă de când acesta era în viață. Moștenitorii actorului o bănuiau că ar fi profitat de starea lui precară de sănătate și că ar fi urmărit să pună mâna pe averea actorului, motiv pentru care nu au avut-o niciodată la inimă.

Chiar dacă a fost lângă Alain Delon timp de 30 de ani, femeia nu a reușit să le câștige bunăvoința și încrederea copiilor lui, iar acum aceștia i-au interzis accesul la înmormântare, după spusele ei.

Vizibil afectată, femeia a stat de vorbă cu jurnaliștii francezi și le-a mărturisit că nu l-a putut conduce pe ultimul drum pe regretatul actor.

”Este inuman. Ne-am iubit timp de peste 30 de ani. Am locuit cu el 17 ani și am fost despărțită de Alain în mod nedrept, brutal și violent după procesul intentat de familia sa. Am continuat să vorbim la telefon. Mi-a spus că se simte singur și m-a rugat să vin să-l văd. Nu s-a putut. Starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc după ce am fost separați. Acum că nu mai e, tot nu mă lasă să îl văd pentru ultima oară, să îmi iau rămas bun. Te iubesc, Alain, ești cealaltă jumătate a mea”, a spus femeia, pentru publicația franceză Le Figaro.