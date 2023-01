Ultimul spectacol. Lionel Messi a câștigat duelul cu Cristiano Ronaldo, într-un meci cu nouă goluri și o miză de imagine uriașă – FOTO & VIDEO

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au fost din nou adversari într-un meci amical cu o miză de imagine uriașă. A fost cel de-al 37-lea duel dintre cele două staruri și, foarte posibil, ultimul. PSG a câștigat cu 5-4 partida amicală de Riad în care a înfruntat o selecționată alcătuită din cei mai buni jucători de la Al Nassr și Al Hilal, două echipe de pe podium din campionatul din Arabia Saudită.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt doi fotbaliști a căror rivalitate a pus pe jar lumea fotbalului mai bine de un deceniu. Până la meciul amical de la Riad, jucătorii care au câștigat în total de 12 ori „Balonul de Aur” se întâlniseră de 36 de ori. Argentinianul avea 22 de goluri și 11 pase decisive, iar noul atacant de la Al Nassr înscrisese de 21 de ori având și un „assist”.Tot Messi conducea și la numărul de victorii, 16 față de cele 11 ale rivalului.

Meciul din Arabia Saudită are șanse mari să fie ultimul dintre cei doi. Cristiano Ronaldo s-a transferat la Al Nassr și va câștiga 500 de milioane de euro în doi ani și jumătate de contract și rămâne de văzut dacă Lionel Messi va accepta oferta de 300 de milioane de euro pe an de la Al Hilal.

Remarkable moments from 1st match of #CristianoRonaldo in #AlNassr jersey. It’s incredible moment to see two #GOAT𓃵 are scoring♥️💙 #AlNassrvsPsg #CristianoRonaldo #Messi𓃵 #CR7𓃵 #SaudiArabia pic.twitter.com/gxutrPGCTy

Un lucru este sigur, oficialitățile din Arabia Saudită își doresc ca cei doi să pună umărul la câștigarea organizării Campionatului Mondial de Fotbal din anul 2030, iar meciul de joi este o nouă lovitură de imagine.

Amicalul în care PSG a înfruntat selecționata Al Hilal & Al Nassr a oferit un spectacol de zile mari în care s-au marcat nouă goluri. Și a înscris și cine trebuia să înscrie. Lionel Messi a deschis scorul, Cristiano Ronaldo a punctat de două ori și a primit titlul pentru cel mai bun jucător al partidei, iar Kylian Mbappe și Neymar și-au adus și ei aportul la acest show.

PSG s-a impus cu 5-4, iar la această partidă au asistat 70.000 de spectactori. Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în minutul 61, iar Lionel Messi doar un minut mai târziu. În timpul partidei au schimbat doar câteva vorbe și au părut la fel de încrâncenați, „ca în vremurile bune”. Au avut însă și un moment în care s-au salutat amical.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi embracing before a match for what might be the last time.

Who’s cutting onions? 🥹

(via benblack/Instagram) pic.twitter.com/cLHlKXFXar

— ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2023