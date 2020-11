Ultimele informații după bătaia primită de Cristina Joia. Ce se întâmplă acum la Parchet

Cazul Cristinei Joia i-a tulburat pe fanii emisiunii „Visuri la Cheie” și nu numai. Designer-ul a fost desfigurat în bătaie într-un magazin din Capitală de o șoferiță care ar fi parcat ilegal. Detalii de la audieri și mărturia vedetei după cele petrecute.

Cristina Joia a fost bătută în cursul serii de sâmbătă într-un magazin de pe Calea Șerban Vodă din Capitală de către o șoferiță căreia designer-ul i-a reproșat că a blocat trecerea de pietoni și parcarea magazinului. Incicentul a avut loc în jurul orei 17:00, arată comunicatul Poliției Capitalei. Secția 14 de Poliție a fost sesizată cu privire la eveniment prin cadrul unui apel la numărul unic de urgență 112.

Postarea ulterioară a jurnalistului Ovidiu Oanță după aflarea veștii arăta că: „a lovit-o în plină figură cu un obiect tare – nu e clar dacă un «box» sau cheie – zdrobindu-i nasul şi provocându-i o rană de câţiva centimetri. Cristina Joia a fost transportată, plină de sânge şi aproape leşinată, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată. Poliţia a identificat agresoarea cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, însa nu îi cere socoteală, pentru că aşteaptă ca realizatoarea de televiziune să iasa din spital şi să depună plângere penală”, susține acesta într-un mesaj de pe Facebook.

Poliția a așteptat externarea victimei ca să poată continua ancheta în cazul atacului barbar. Cristina Joia trebuia să iasă din spital și să depună plângere împotriva agresoarei sale pentru ca Polițiștii să continue demersurile. Designer-ul din cadrul emisiunii „Visuri la cheie” a fost audiat. În acest caz, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a victimei. O probă importantă o constituie raportul preliminar al Institutului de Medicină Legală cu privire la consecințele atacului. În funcție de ce spun legiștii poate să fie stabilită încadrarea juridică.

„M-am îndreptat către magazin şi o văd pe această femeie care iese din magazin şi se îndreaptă către maşină şi am întrebat-o dacă e maşina ei şi mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele şi când m-am întors m-am trezit cu un pumn în faţă […] A fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit aici şi am căzut. Mi-a ţâşnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit. Mi-era foarte rău deja“

Cristina Joia (Sursa: știrileprotv.ro)