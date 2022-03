Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Daniel Onoriu! Cum se simte, după ce a stat în comă indusă 55 de zile (exclusiv)

Daniel Onoriu a trecut peste cel mai greu moment al vieții sale, iar după aproape două luni de comă s-a întors acasă, la familie. Fostul pilot de raliuri a început un lung și anevoios proces de recuperare, însă este încrezător că va reuși să își revină în totalitate. În momentul de față, se confruntă cu dificultăți la mers și este nevoit să facă masaj și kinetoterapie. Însă vestea bună este că și-a recuperat vocea, iar acum poate comunica și chiar se poate vedea cu prietenii.

Fostul sportiv a fost la un pas de moarte după ce a făcut o intervenție chirurgicală de micșorare de stomac la o clinică din Turcia. După operație, lucrurile s-au complicat, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Daniel Onoriu a suferit o hemoragie internă, iar șansele sale de supraviețuire erau mici.

Familia l-a transferat pe fostul pilot de raliuri la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a stat în comă indusă nu mai puțin de 55 de zile. Medicii români au reușit însă să facă minuni, iar pe data de 8 martie Daniel Onoriu a fost externat. A început ulterior procesul de recuperare. Fostul sportiv și-a recăpătat total vocea, iar acum se luptă să poată merge din nou pe picioarele sale, fără ajutorul căruciorului cu rotile.

După externare, Daniel Onoriu a mărturisit că decizia de a face intervenția pentru micșorarea stomacului a venit ca urmare a celor „câteva kilograme în plus” cu care nu se simțea confortabil, dar nu s-a gândit nicio clipă că va trece printr-o asemenea cumpănă.

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă și am ales cea mai și metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului). Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a povestit Daniel Onoriu, pe pagina sa de socializare.