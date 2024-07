Ultimele cuvinte ale Dianei sunt cutremurătoare. Ce a spus tânăra înainte să fie ucisă de urs

Diana, tânăra de 19 ani atacată și ucisă de un urs pe un traseu montan din Bușteni, a sunat la 112 în ultimele sale clipe de viață. Fata a stat în telefon cu dispecerii pe care i-a rugat să o ajute. Din păcate, animalul sălbatic a târât-o într-o poeniță, apoi a alunecat într-o prăpastie. Laa sosirea salvamontiștilor, aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Cam în același timp cu Diana a sunat la 112 și prietenul ei, care avertizase că un urs extrem de agresiv a tras-o pe tânără într-o râpă. La ora 15 şi 33 de minute, băiatul l-a alertat pe operator că, pe traseu, s-au întâlnit cu o ursoaică şi că Diana a luat-o la fugă, iar animalul sălbatic este pe urmele ei. În secunda doi, dispecerul a iniţiat un apel în sistem conferinţă, la care s-au alăturat poliţişti, jandarmi şi salvamontişti.

Astfel, tânărul a fost sfătuit, în timpul apelului, să facă zgomot, să se retragă pe potecă și să nu se întoarcă cu spatele la urs. În plus, acestuia i s-a spus să își abandoneze bagajele pe potecă, în speranța că animalul va fi atras de hrana din acestea și va renunța la urmărire.

La scurt timp după băiat, la 112 a sunat și Diana. Ultimele sale cuvinte au fost: „Mă atacă. Mă atacă. Mă atacă”. Ulterior, prietenul Dianei a revenit cu telefon la 112 (ora 16.07), dezvăluind exact unde se află. Din păcate, pentru fată nu s-a mai putut face nimic.

Medicii legiști susțin că nu atacul ursului a ucis-o, ci căzătura în râpă. Însă prezenta și leziuni grave prrovocate de animanul sălbatic.

Mama Dianei a relatat că fata era extrem de fericită că trecuse cu bine de BAC și că își dorea câteva zile de liniște la munte:

”A fost cea mai fericită zi din viața ei. Abia aștepta să termine… Am dat bac-ul împreună, și eram așa de fericite de amândouă că am terminat. Și apoi mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că urmează să meargă cu băiatul acela, că va sta cu cortul și că miercuri va merge la Vârful Omu. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu.

După care nu am mai apucat să vorbesc cu ea. La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau la primul apel. Și când am văzut că nu răspunde mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că ceva s-a întâmplat”.