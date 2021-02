Ultimele cuvinte ale tatălui Laurei Cosoi, înainte să moară. Laura Cosoi a izbucnit în lacrimi la Măruță

La final de noiembrie 2020, Laura Cosoi scria un mesaj cutremurător pe Facebook, în care anunța moartea tatălui ei, din cauza coronaviruslui.

Marius Cosoi, unul dintre cei mai mari antrenori de handbal, din sportul ieșean, a murit, la vârsta de 70 de ani, din cauza nemilosului coronavirus. Astăzi, la aproape trei luni de la tragicul eveniment, îndrăgita vedetă din showbiz-ul românesc a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a făcut mărturisiri cutremurătoare despre lupta pe care a purtat-o tatăl ei cu boala, dar și cum a marcat-o acest eveniment nefericit.

”A fost o perioada foarte grea, nici mie nu mi vine sa cred ca s-a intamplat, tatal meu era foarte puternic, am sarbatorit impreuna botezul Verei si totul a fost ca un traznet. Era diabetic. Eu eram foarte stresata cu tata in perioada covid-ului, pentru ca tata suferea de diabet si in luna martie nu avea atata grija, poate. Mereu cand vorbeam la telefon mi se parea ca nu intelege ca pentru el ar fi ceva de netratat daca s-ar imbolnavi. Pe 17 decembrie m-a sunat si mi-a spus ca a facut testul si ca a iesit pozitiv. Parea asimptomatic, nu avea febra. Au luat si fratii mei mai mici. Într-o zi de luni am stabilit sa il internam. Marti era in spital la Iasi. De unde parea un asimptomatic, starea lui s-a degradat. L-am adus in Bucuresti”, a povestit Laura Cosoi.

Laura Cosoi a făcut tot posibilul să-și aducă tatăl la spital în București, acolo unde el a mai stat o săptămână.

”Te uitai la stiri si nu credeai ca ti se poate intampla tie. Cand am primit telefonul ca trebuie sa caute un pat la ATI in tara pentru ca nu se stie ce se poate intampla cu el peste noapte, a fost ingrozitor. Am gasit un pat pe sectie la Matei Bals, intr-un final. Cel mai greu a tot periplul asta. Acolo era un coleg al lui de salon cu care am pastrat legatura, pentru ca medicii nu au ce să-ti spuna. Exista niste protocoale, e sanatatea ta in lupta cu acest virus. In momentul in care a ajuns la Terapie Intesiva, ei imi spuneau ca trebuie sa imi pastrez speranta, din pacate nu s-a intamplat o minune. A stat o saptamana in Bucurest in spital. S-a stins”.